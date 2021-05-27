 

Лукашенко рассказал, как отговаривал Порошенко от выхода Украины из СНГ

События Вчера, 19:2084
Лукашенко рассказал, как отговаривал Порошенко от выхода Украины из СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об откровенном разговоре, который у него был с Петром Порошенко, в то время как тот был президентом Украины.

Белорусский лидер говорил с украинским коллегой о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом Лукашенко рассказал на заседании представителей СНГ.

По словам Лукашенко, у него были со всеми хорошие отношения и Порошенко ему первому рассказал о намерении выйти из Содружества. Белорусский президент тогда предостерег Порошенко, что выйти можно легко, но зайти обратно будет сложнее.

"Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?...Ясно, почему он выходил, его просто оттуда вытаскивали...Ну, что тут мы в СНГ такое творим, что может мешать "незалежности" Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор. (Порошенко - Ред.) Согласился, год терпел, а потом втихую ушел. Ну, и что? Ну, вот результат", - поделился воспоминаниями Лукашенко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo, Порошенко, СНГ  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

В Сочи на встречу с Путиным прибыл Лукашенко
В Сочи на встречу с Путиным прибыл Лукашенко
Вчера, 17:14
11 млн евро для вознаграждения за арест Лукашенко собирает Белорусская оппозиция
11 млн евро для вознаграждения за арест Лукашенко собирает Белорусская оппозиция
27-мая-2021, 19:53
Новую поездку к Лукашенко вместе с другими нардепами анонсировал
Новую поездку к Лукашенко вместе с другими нардепами анонсировал "Слуга" Шевченко
29-апр-2021, 18:53
Лукашенко заявил что Путин предлагал помочь с восстановлением Донбасса, но Порошенко отказался
Лукашенко заявил что Путин предлагал помочь с восстановлением Донбасса, но Порошенко отказался
20-апр-2021, 15:16
Лукашенко анонсировал принятие
Лукашенко анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время
17-апр-2021, 17:47

Последние новости

Вчера, 2021-05-28
22:47
Политика
В Совфеде РФ считают, что Зеленский начнет "рассказывать небылицы о России" во время разговора с Байденом
22:46
События
Миллиардную компенсацию Намибии пообещала Германия
22:44
События
В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк
20:12
События
В России снова задержали неонацистов из организации М.К.У, которую связывают с Украиной
19:47
События
Разбойное нападение в Ирпене совершил и сбежал 48-летний азербайджанец
19:45
События
Расширить санкции против Лукашенко требуют десятки белорусов под зданием МИД Украины
19:20
События
Лукашенко рассказал, как отговаривал Порошенко от выхода Украины из СНГ
19:14
События
Агрессивный мужчина в Киеве средь бела дня крушил банкомат, прыгал по машинам и нападал на прохожих
17:14
События
В Сочи на встречу с Путиным прибыл Лукашенко
17:09
События
Застрявших в Непале украинцев до сих пор не эвакуировали
16:30
События
Ноту протеста Украине из-за "сжигания Кремля" в Киеве направил МИД России
12:54
События
Хорватия смягчила карантин. Рестораны принимают гостей в помещениях, снят запрет на покупку алкоголя ночью
12:43
События
В престижный рейтинг топ-100 городов мира впервые попал Киев
12:39
События
Запрет полетов над Украиной для белорусских самолетов подтвердили в Мининфраструктуры официально
09:58
События
Власть в Славянске переходит к военным. Почему в городе лишают полномочий мэра и горсовет
09:57
События
Вмешательство Украины в президентские выборы-2020 на стороне Трампа расследуют в США
09:55
Политика
Почему Киев не отзывает посла из Минска после ареста Протасевича объяснил Кулеба
09:11
События
Расследование посадки самолета Ryanair проведет ICAO
09:10
События
"Что за дичь вообще?". Появилось видео, как в Киеве женщина гуляла по проезжей части с лошадью на цепи
09:08
События
Эксперт сообщила, через сколько месяцев после выздоровления от COVID-19 можно прививаться

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 мая 20213118
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 мая 20212691
Власть в Славянске переходит к военным. Почему в городе лишают полномочий мэра и горсовет2685
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 мая 20211994
Как Банковая ищет повод уволить спикера Разумкова796
Надежда Савченко стала шить мягкие игрушки ради заработка742
В отказе принять самолет Ryanair после сообщения о его минировании Лукашенко обвинил Киев595

Досуг

Инструменты для маникюра: что должно быть в арсенале современного мастера
Инструменты для маникюра: что должно быть в арсенале современного мастера
Покупать инструменты для маникюра можно наборами и отдельно. Первый вариант идеально подойдет новичку и специалисту, постигающему азы профессии.
Вчера, 14:04101
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
Когда вы запланировали ту или иную покупку, либо вам понадобилась определенная сумма средств для иных целей, оптимальным вариантом является оформление кредита. Это самый оперативный способ обзавестись деньгами за максимально короткий срок.
Вчера, 12:12101
Как строить торговлю с Китаем: Фабрика бизнеса от Дмитрия Ковпака
Как строить торговлю с Китаем: Фабрика бизнеса от Дмитрия Ковпака
Китай сегодня — крупнейший источник потребительских товаров для всего мира. Закупки у китайских производителей позволяют получать маржу в 200—300 %, что нереально в большинстве рыночных отраслей.
Вчера, 12:01107
Обзор популярных конструкторов для детей - Чудо Остров
Обзор популярных конструкторов для детей - Чудо Остров
Конструктор – одна из любимых игрушек детей от 3-х до 16 лет. За счет многообразия ассортимента в магазине Чудо Остров каждый родитель сможет подобрать для своего ребенка оптимальный набор, который вызовет кучу восторга и настоящий живой интерес.
27-мая-2021, 15:41200
Ленточные транспортеры в Украине – выбор моделей от KMZ Industries
Ленточные транспортеры в Украине – выбор моделей от KMZ Industries
Сегодня сельскохозяйственные комплексы пользуются ленточными конвейерами, позволяющими эффективно перемещать сыпучие продукты. Ленточный транспортер купить – значит автоматизировать процесс загрузки-разгрузки, перемещения зерновых культур и комбикормов.
27-мая-2021, 15:39164
Каталог Запчастей Для Трактора Т-150 в Украине
Каталог Запчастей Для Трактора Т-150 в Украине
Если вы хотите продлить жизнь вашему трактору и сэкономить на покупке нового, то советуем вам купить запчасти на Т-150 и регулярно проводить осмотры своей техники. Простои в сельском хозяйстве недопустимы. 
27-мая-2021, 09:38196

События

Миллиардную компенсацию Намибии пообещала Германия
Миллиардную компенсацию Намибии пообещала Германия
В Германии, где признали геноцид народов Намибии, власти принесли свои извинения и пообещали выплатить 1,1 млрд евро в качестве финансовой поддержки жителей африканской страны.
Вчера, 22:4659
В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк
В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк
В Германии, где власти приняли решение постепенно смягчать карантин, в городе Киль начался суд над 84-летним мужчиной, которого обвиняют в хранении в подвале своей виллы оружия нацистской эпохи, в том числе танка.
Вчера, 22:4472
В России снова задержали неонацистов из организации М.К.У, которую связывают с Украиной
В России снова задержали неонацистов из организации М.К.У, которую связывают с Украиной
В российском Саратове задержаны 14 участников молодежной радикальной группировки "МКУ" ("Маньяки: культ убийства"), деятельность которых российские спецслужбы связывают с "кураторами из Украины".
Вчера, 20:1280
Разбойное нападение в Ирпене совершил и сбежал 48-летний азербайджанец
Разбойное нападение в Ирпене совершил и сбежал 48-летний азербайджанец
Отдел полиции № 2 Бучанского райуправления полиции в Киевской области разыскивает мужчину, совершившего разбойное нападение.
Вчера, 19:4789
Расширить санкции против Лукашенко требуют десятки белорусов под зданием МИД Украины
Расширить санкции против Лукашенко требуют десятки белорусов под зданием МИД Украины
Под Министерством иностранных дел Украины, собралось несколько десятков белорусов, которые проживают в Украине.
Вчера, 19:4591
Лукашенко рассказал, как отговаривал Порошенко от выхода Украины из СНГ
Лукашенко рассказал, как отговаривал Порошенко от выхода Украины из СНГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об откровенном разговоре, который у него был с Петром Порошенко, в то время как тот был президентом Украины.
Вчера, 19:2086
7 Днів