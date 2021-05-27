Расширить санкции против Лукашенко требуют десятки белорусов под зданием МИД Украины

Под Министерством иностранных дел Украины, собралось несколько десятков белорусов, которые проживают в Украине. Они призывают власти Украины к более решительным действиям против Лукашенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Только за май 2021 слуги режима Лукашенко успели посадить на 4-7 лет еще семь политиков и блогеров. Разгромили редакцию Tut.by и студию Белсат, арестовав еще 24 журналиста.

Кроме того, при неопределенных обстоятельствах 21 мая в колонии умер активист Витольд Ашурок", - заявляют участники протеста.

Также участники акции озвучили свои требования к Украине: