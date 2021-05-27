Расширить санкции против Лукашенко требуют десятки белорусов под зданием МИД Украины

Под Министерством иностранных дел Украины, собралось несколько десятков белорусов, которые проживают в Украине. Они призывают власти Украины к более решительным действиям против Лукашенко.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
"Только за май 2021 слуги режима Лукашенко успели посадить на 4-7 лет еще семь политиков и блогеров. Разгромили редакцию Tut.by и студию Белсат, арестовав еще 24 журналиста.
Кроме того, при неопределенных обстоятельствах 21 мая в колонии умер активист Витольд Ашурок", - заявляют участники протеста.
Также участники акции озвучили свои требования к Украине:
- Ограничить дипломатические контакты с белорусскими властями, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных;
- Официально назвать Александра Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации;
- Подготовить пакет персональных санкций СНБО по Александру Лукашенко и другим представителям белорусской власти.