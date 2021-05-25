Разбойное нападение в Ирпене совершил и сбежал 48-летний азербайджанец

Отдел полиции № 2 Бучанского райуправления полиции в Киевской области разыскивает мужчину, совершившего разбойное нападение.

Полицейскую ориентировку на преступника опубликовал паблик в Фейсбуке "Киев оперативный".

По данным правоохранителей, он совершил в Ирпене преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой - и был пойман. А 28 мая около 14:30 сбежал из-под стражи.

В Киеве и области введен оперативный план-перехват "Сирена". Полиция указала в ориентировке его приметы: преступника зовут Афрас Куддасар-Оглы Мамедсой (Мамедов), он уроженец Азербайджана, 1973 года рождения. На вид ему 40-45 лет, его рост около 175 см, телосложение среднее.

Есть информация, что разбойник направился в сторону Киева.

Полиция предупредила, что этот человек опасен, и призвала киевлян быть внимательными.