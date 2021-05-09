В России снова задержали неонацистов из организации М.К.У, которую связывают с Украиной

В российском Саратове задержаны 14 участников молодежной радикальной группировки "МКУ" ("Маньяки: культ убийства"), деятельность которых российские спецслужбы связывают с "кураторами из Украины".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("МКУ")", - говорится в сообщении.

По данным российских спецслужб, у задержанных изъяли значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы с Украины о подготовке насильственных акций.

Также в ФСБ заявили, что члены группы дают признательные показания.

По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 и от двух до шести лет соответственно.