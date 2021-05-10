В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк

В Германии, где власти приняли решение постепенно смягчать карантин, в городе Киль начался суд над 84-летним мужчиной, которого обвиняют в хранении в подвале своей виллы оружия нацистской эпохи, в том числе танка.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA в пятницу, 28 мая.

В частности, военная техника времен Второй мировой войны, в том числе зенитная установка и торпеда, были обнаружены в 2015 году во время расследования тайников нацистского искусства.

"Прокуратура также обвинила мужчину, личность которого не называется в соответствии со строгими законами Германии о защите данных, в том, что он владеет минометным пулеметом и автоматами", - заявили в агентстве.

Помимо этого, в коллекции были полуавтоматические и полностью автоматические пистолеты, а также более 1000 патронов.

Обыск виллы превратился в двухдневную операцию. 20 солдатам потребовалось около девяти часов, чтобы извлечь из подвала танк, который весил почти 40 тонн. Обвиняемый утверждал, что купил танк в Англии на металлолом.

"Ключевой вопрос, стоящий перед окружным судом Киля, заключается в том, было ли оружие, хранящееся на вилле, в рабочем состоянии. Обвинение полагает, что это было так, и если суд согласится, это будет означать, что хранение нарушает Закон о контроле за военным оружием и другие преступления, связанные с оружием", - добавили в материале.

Согласно законодательству, такое нарушения наказывают лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет. Однако эксперты, назначенные судом, полагают, что только зенитное орудие все еще может быть в боевом состоянии, а другие предметы больше невозможно использовать.