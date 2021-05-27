Миллиардную компенсацию Намибии пообещала Германия

В Германии, где признали геноцид народов Намибии, власти принесли свои извинения и пообещали выплатить 1,1 млрд евро в качестве финансовой поддержки жителей африканской страны.

Об этом сообщает глава МИД Германии Хайко Мааса в ходе пресс-конференции в пятницу, 28 мая.

"Принимая во внимание историческую и моральную ответственность Германии, мы просим Намибию и потомков жертв о прощении", - говорит глава МИД.

Также Хайко Маас заявил, что Германия выделит 1,1 млрд евро на финансовую поддержку жителей Намибии и потомков жертв. Министр подчеркнул, что эти деньги выплачиваются в знак признания "безмерных страданий", причиненных народам Намибии.

В частности, эти деньги будут выплачиваться в течение 30 лет. Они пойдут на инфраструктурные проекты, здравоохранение и программы по обучению жителей африканской страны.

Отметим, что это решение было принято по итогам пятилетних переговоров с властями Намибии. Африканская страна находилась под немецкой оккупацией с 1884 по 1915 год. За этот период вспыхивали восстания против захвата земель немецкими колонистами. С 1904 по 1908 германская армия убила около 65 тысяч представителей племени гереро и более 10 тысяч нама.

Помимо этого, президент Франции Эммануэль Макрон также признал ответственность его страны за геноцид в Руанде 1994 года. При этом, по его словам, французская сторона не была его соучастником.