Пробоину в канадской системе Canadarm-2 на МКС сделал космический мусор

Космический мусор оставил небольшую пробоину на канадской передвижной обслуживающей системе Canadarm-2 на Международной космической станции.

Об этом сообщается на сайте Канадского космического агентства.

Там отметили, что попадание было зафиксировано еще 12 мая во время стандартной процедуры осмотра Canadarm-2. Специалисты CSA и NASA сфотографировали область манипулятора, в которую попал объект, и пришли к выводу, что мусор не нанес урона, способного помешать работе манипулятора. Ущерб локализован на маленькой площади на теплозащитном покрытии.

Планируется, что Canadarm-2 продолжит выполнение запланированных задач.

Canadarm-2 - передвижная обслуживающая система, находящаяся на Международной космической станции. Выполняет ключевую роль при сборке и обслуживании станции: перемещает оборудование и материалы в пределах станции, помогает космонавтам работать в открытом космосе и обслуживает инструменты и другую полезную нагрузку, находящиеся на поверхности станции. Канадарм-2 была запущена в 2001 году.