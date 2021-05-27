Облетать Беларусь начали российские самолеты

Российские самолеты начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход территории Беларуси.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.

По данным источника, только в четверг, 27 мая, такой маневр совершили около десяти лайнеров. Названия компаний и направления рейсов он не раскрыл, но заверил, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на облет территории республики.

"Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины", - сказал источник.