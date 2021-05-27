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События Сегодня, 15:1191
Облетать Беларусь начали российские самолеты

Российские самолеты начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход территории Беларуси. 

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.

По данным источника, только в четверг, 27 мая, такой маневр совершили около десяти лайнеров. Названия компаний и направления рейсов он не раскрыл, но заверил, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на облет территории республики. 

"Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины", - сказал источник.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Беларусь, облет, самолеты, 7dniv, 7dnivinfo  
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