Ядерного удара США в ближайшие 10 лет опасаются в России

Доктор политических наук, российский генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов заявил об угрозе для РФ со стороны США из-за развала американской ядерной триады.

Об этом он рассказал на военно-научной конференции в Москве в докладе "Обострение внешних и внутренних вызовов России. Необходимые меры по их нейтрализации", передает "РИА Новости".

По его словам, для России развал американского ядерного комплекса – это вызов.

"От нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания - как обычных так и ядерных - в высокой готовности. Можно предположить, что американская элита, расставаясь с мировым господством, будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости", - заявил он.

При этом он добавил, что картина ядерного комплекса США далеко не радостная: по наземным компонентам – на дежурстве с 1970 года 400 межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3", модернизационный ресурс которых выбран, они подлежат замене в 2028 году.

По морской компоненте в составе ВМС США сегодня находятся 14 подводных атомных лодок с баллистическими ракетами типа "Огайо", из которых головные лодки подлежат замене к 2027 году. Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии - 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028-2040 годы – вопрос открытый.

Кроме того, Карпов заявил, что в докладе Минэнерго США сказано, что научно-производственная база этого ведомства способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.

"В итоге можно сделать вывод, что США находятся в начале длительного цикла политико-экономического падения. Если осторожно поверить в данные открытого доклада, то с 2028 по 2035 годы будет тяжелый период для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал", - подытожил генерал.