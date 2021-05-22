По подозрению в убийстве во Львове задержали мукачевского "авторитета" Пашкуляка

Во Львове задержали так называемого "авторитета" из Мукачево Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Мужчину задержали в аэропорту по прилету из Анталии.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале в субботу, 29 мая.

По его информации, Пашкуляка задержали в аэропорту. Во Львов он прибыл из турецкой Анталии рейсом QU3612 авиакомпании AzurAir.

"Сотрудники УКР во Львовской и Киевской области, а также спецназовцы КОРД задержали мужчину, когда он вышел из самолета в порядке статьи 208 УПК Украины. Пашкуляка подозревают в совершении уголовного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса. То есть, умышленное убийство", - сообщил журналист.

Согласно информации его источников, задержание связано с возможным убийством Владислава Русина, который бесследно пропал осенью прошлого года на Свалявщине.