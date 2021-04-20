 

Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи

События Вчера, 21:0392
Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи

В ближайшие дни будет обнародована статья, которую написали британский профессор Ангус Далглейш и норвежский ученый доктор Биргер Соренсен.

В ходе исследования они нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Согласно информации издания, исследование показало, что есть доказательства того, что китайские ученые создали вирус во время работы над проектом по увеличению функциональности в лаборатории Уханя. 

Китайские ученые взяли "основу" природного коронавируса, обнаруженного у китайских пещерных летучих мышей, и наложили на него новый "шип", превратив его в SARS-CoV-2, полагают авторы статьи.

После этого, как считают исследователи, ученые Китая попытались "замести следы" с  помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто он произошел естественным образом от летучих мышей. Исследователи также указывают на "преднамеренное уничтожение, сокрытие или заражение данных" в китайских лабораториях.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo, Китай  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Лечить Covid-19 куркумином предложили в Бразилии
Лечить Covid-19 куркумином предложили в Бразилии
20-апр-2021, 10:00
34 мутации нашли ученые у обнаруженного в Анголе штамма коронавируса
34 мутации нашли ученые у обнаруженного в Анголе штамма коронавируса
14-апр-2021, 09:36
Ученые заявили что для победы над коронавирусом вакцинации недостаточно
Ученые заявили что для победы над коронавирусом вакцинации недостаточно
7-апр-2021, 19:25
Поискать первые случаи заражения коронавирусом в других странах предложили в Китае
Поискать первые случаи заражения коронавирусом в других странах предложили в Китае
7-апр-2021, 09:46
В Африке у жителей Танзании нашли новый штамм коронавируса с сорока мутациями
В Африке у жителей Танзании нашли новый штамм коронавируса с сорока мутациями
2-апр-2021, 09:49

Последние новости

Вчера, 2021-05-29
21:03
События
Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи
21:02
События
О достижении коллективного иммунитета против Covid-19 объявила вторая страна ЕС
20:02
События
По подозрению в убийстве во Львове задержали мукачевского "авторитета" Пашкуляка
17:17
События
Троих заместителей работавших в Минздраве при Степанове, сохранит себе Ляшко
17:15
Экономика
О восстановлении украинской экономики после коронакризиса заявил Шмыгаль
17:14
События
Ядерного удара США в ближайшие 10 лет опасаются в России
15:46
Политика
Почему у Ахметова разладились отношения с Зе и к чему это приведет
15:11
События
Облетать Беларусь начали российские самолеты
14:09
События
Реанимобили, которые вывезут из Беларуси застрявших там после операций украинцев нашла Украина
13:45
Политика
Зеленский подписал закон об изменениях в декларировании и сразу поручил Кабмину его улучшить
10:19
События
Пробоину в канадской системе Canadarm-2 на МКС сделал космический мусор
10:17
События
Данилов заявил еще об одном законе об олигархах, который готовят у Зеленского
10:16
События
Медики спасают новорожденного в Ивано-Франковске которого нашли выброшенным в мусорный бак
10:14
События
Пьяный мужчина в Киеве стрелял из окна квартиры по прохожим, его жилье штурмовал спецназ
10:11
События
Ребенок в Черкассах едва не выпал из окна, пока его мать занималась проституцией
10:08
События
Как в Египте погиб бывший глава украинской разведки и что о нем известно
10:01
Экономика
Дополнительные $100 млн для поддержки предпринимателей выделит Всемирный банк Украине
09:55
События
Байден заявил что Китай планирует "овладеть Америкой" до 2035 года
09:46
События
Пьяные полицейские на Закарпатье издевались над девушкой на АЗС при свидетелях
08:19
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 мая 2021

Новости ТОП-7

Власть в Славянске переходит к военным. Почему в городе лишают полномочий мэра и горсовет9540
Почему у Ахметова разладились отношения с Зе и к чему это приведет3297
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 мая 20213046
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 мая 20212944
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 мая 20212603
В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк1073
Появились цены на газ для украинцев на июнь. Они достигают почти 15 гривен673

Досуг

Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Принято считать, что самыми востребованными материалами для изготовления стульев и кресел уже давно стали пластик и металл. На самом деле такая ситуация сложилась только в бюджетном сегменте.
Вчера, 18:41100
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Если необходимо срочно получить лицензию МЧС, стоит обратиться к профессионалам компании СтройЮрист в Уфе. Для этого достаточно перейти по ссылке https://ufa.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/.
Вчера, 10:22155
Технология производства шоколадных конфет
Технология производства шоколадных конфет
При всем разнообразии ассортимента сладостей в супермаркетах, они не сравнятся по качеству и красоте с шоколадными конфетами ручной работы. Необычные сочетания, вкуснейший бельгийский шоколад, интересные дизайны, эксклюзивные лимитированные серии продукта, — то, что делает авторские десерты
Вчера, 09:28146
Инструменты для маникюра: что должно быть в арсенале современного мастера
Инструменты для маникюра: что должно быть в арсенале современного мастера
Покупать инструменты для маникюра можно наборами и отдельно. Первый вариант идеально подойдет новичку и специалисту, постигающему азы профессии.
28-мая-2021, 14:04179
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
Когда вы запланировали ту или иную покупку, либо вам понадобилась определенная сумма средств для иных целей, оптимальным вариантом является оформление кредита. Это самый оперативный способ обзавестись деньгами за максимально короткий срок.
28-мая-2021, 12:12176
Как строить торговлю с Китаем: Фабрика бизнеса от Дмитрия Ковпака
Как строить торговлю с Китаем: Фабрика бизнеса от Дмитрия Ковпака
Китай сегодня — крупнейший источник потребительских товаров для всего мира. Закупки у китайских производителей позволяют получать маржу в 200—300 %, что нереально в большинстве рыночных отраслей.
28-мая-2021, 12:01183

События

Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи
Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи
В ближайшие дни будет обнародована статья, которую написали британский профессор Ангус Далглейш и норвежский ученый доктор Биргер Соренсен.
Вчера, 21:0394
О достижении коллективного иммунитета против Covid-19 объявила вторая страна ЕС
О достижении коллективного иммунитета против Covid-19 объявила вторая страна ЕС
На сегодняшний день Румыния с большой долей вероятности достигла коллективного иммунитета против Covid-19.
Вчера, 21:0276
По подозрению в убийстве во Львове задержали мукачевского "авторитета" Пашкуляка
По подозрению в убийстве во Львове задержали мукачевского "авторитета" Пашкуляка
Во Львове задержали так называемого "авторитета" из Мукачево Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.
Вчера, 20:02124
Троих заместителей работавших в Минздраве при Степанове, сохранит себе Ляшко
Троих заместителей работавших в Минздраве при Степанове, сохранит себе Ляшко
Трое заместителей министра здравоохранения, работавших при Максиме Степанове, останутся на должностях и при новом главе ведомства Викторе Ляшко, назначенным Верховной Радой Украины на заседании 20 мая. 
Вчера, 17:17120
Ядерного удара США в ближайшие 10 лет опасаются в России
Ядерного удара США в ближайшие 10 лет опасаются в России
Доктор политических наук, российский генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов заявил об угрозе для РФ со стороны США из-за развала американской ядерной триады.
Вчера, 17:14129
Облетать Беларусь начали российские самолеты
Облетать Беларусь начали российские самолеты
Российские самолеты начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход территории Беларуси. 
Вчера, 15:11193
7 Днів