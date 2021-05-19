Техас стал 23-м штатом США, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа

В американском штате Техасе палата представителей приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Резолюция была принята единогласно.

Документ обнародован на сайте Капитолия штата.

"Каждый ноябрь люди со всего мира отмечают мрачную годовщину Голодомора, жестокого и систематического голод, причиненного украинскому народу Иосифом Сталиным и Советским режимом в 1932 и 1933 годах, зверство, в результате которого гибель миллионов людей", - рассказывается в документе.

В резолюции сказано, что Палата представителей 87-го созыва штата Техас признает ноябрь текущего года месяцем памяти жертв геноцида в Украине. Жителей штата призывают почтить память погибших.

"Начиная с 1932 года был создан искусственный голод. Когда советские чиновники сильно увеличили квоты на фермы и конфисковали животноводство, зерно и другие культуры; жители были ограничены и намеренно оставлены голодать, даже когда Советы продолжали экспортировать выращенное здесь зерно в другие регионы; кроме того, украинские интеллектуальные, культурные и религиозные лидеры были подвергнуты аресту и казни", - рассказали в резолюции.