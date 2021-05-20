На десять лет за умышленное заражение инфекционной болезнью предложил сажать Кабмин

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о наказании за дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества, а также по признаку расы, возраста и языка.

В нем помимо ответственности за дискриминацию предусмотрены также и санкции за умышленное заражение опасной инфекционной болезнью.

Карточка проекта № 5488 опубликована на сайте парламента.

Инициаторы документа предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за умышленное заражение инфекциями.

За умышленное заражение другого лица особо опасной инфекционной болезнью или ее возбудителем хотят карать лишением свободы на срок от трех до восьми лет. А за те же действия, совершенные в отношении двух или более лиц либо несовершеннолетнего или малолетнего лица, - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.