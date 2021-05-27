Чего ждут от встречи Байдена и Путина на Западе и в России

От назначенной на 16 июня в Женеве встречи Байдена и Путина как западные, так и российские эксперты не ждут глобальной "перезагрузки" из-за диаметрально противоположных позиций по большинству тем, но в то же время полагают, что в Швейцарии удастся запустить процесс стабилизации отношений двух стран и не допустить эскалацию конфликтных тем.

"Ожидается, что в ходе этой однодневной встречи стороны сосредоточатся на поиске путей восстановления предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях ядерных держав, которые весьма ненадежны из-за риска чрезвычайных происшествий, просчетов и эскалации", - пишет New York Times.

О том, какие прогнозы дают в США и в России относительно встречи двух президентов рассказывает "Страна".

"Стабилизация и снижение риска войны"

В целом в западных СМИ еще с момента апрельского звонка Байдена Путину наблюдается когнитивный диссонанс из-за разительных отличий между ожидавшимся ужесточением позиции США по России и тем, что в реальности происходит - интенсификация переговоров и подготовка к масштабному саммиту.

Поэтому придумываются разные объяснения такого "разворота Байдена".

В основном делают упор на то, что отношения между двумя крупнейшими ядерными державами стали настолько плохими, что это угрожает стратегической стабильности на планете. А потому - хочешь не хочешь, но нужно разговаривать.

Washington Post считает, что на фоне напряженных отношений двух стран достижением можно будет считать даже лишь заранее проработанное совместное заявление.

"От этой встречи мало что ожидает каких-либо ощутимых результатов, кроме надежд, что она приведет к улучшению отношений и взаимопонимания между двумя лидерами", - вторит BBC.

"Саммит не приведет к значительным соглашениям, но вряд ли это будет иметь решающее значение. Зато лидеры смогут установить четкую линию связи для стабилизации отношений между Вашингтоном и Москвой. Байден и Путин встречались ранее, поэтому отложат в сторону дипломатические любезности и перейдут к делу", - считает National Interest.

"Мы не можем превратить отношения Запада с Россией в дружеские. Но мы могли бы снизить напряженность и риск войны", - соглашается USA Today.

Некоторые в качестве аргумента того, почему встреча Путина и Байдена это не "зрада" приводят тот факт, что российско-американский саммит состоится после консультации с государствами G7, НАТО и ЕС на меропприятиях в Великобритании и Бельгии.

"Сначала друзья, Путин потом", - обозначает Die Welt.

"Россия - это серьезный игрок"

Между тем, уже само назначение саммита президентов США и России, да еще в Женеве, где когда-то Рейган и Горбачев положили конец противостояния СССР и США, выглядело сенсацией.

Перспектива встречи могла показаться, мягко говоря, туманной, особенно после скандала с задержанием одного из вдохновителей белорусских протестов Протасевича, самолет с которым принудительно посадили в Минске. За спецоперацией на Западе некоторые увидели след Кремля. Этому предшествовала эскалация из-за хакерской атаки на SolarWinds и стягивания российских войск к украинской границе, и "Путин - убийца" от Байдена. Тем не менее даже скандал с Протасевичем не помешал - сразу после него назначили дату и место рандеву.

"Россия - это серьезный игрок, нравится нам это или нет", - так кратко и четко мотивирует Washington Post, почему встреча все же состоится.

Для Байдена саммит с Путиным называют "серьёзным испытанием", а сам он оказался между "молотом и наковальней".

"Существует опасность того, что, если администрация Байдена в преддверии саммита будет сурово обходиться с Россией, встреча может быть сорвана. Если же санкции будут расценены как слишком слабые, администрацию могут обвинить в мягкости по отношению к Путину, - пишет Foreign Policy.

Эксперты полагают, что администрация Байдена может тихо проигнорировать граничный срок введения второго пакета антироссийских санкций (он наступает 2 июня), посмотреть на результаты встречи с Путиным, и лишь по ее итогам решить вопрос о дальнейших карательных мерах.

"Байден, как бывший вице-президент и давний эксперт по международным отношениям в Сенате, имеет большой опыт работы на дипломатической арене и, кажется, любит развивать химию один на один с мировыми лидерами. Однако саммит в Женеве станет одним из самых серьезных личных испытаний в его политической карьере", - считает BBC.

Путину же такой резонансный президентский саммит, считает New York Times, может дать то, чего он давно уже добивается - уважительного отношения к России на мировой сцене.

"Он непременно повторит свой тезис о том, что Соединенные Штаты должны соблюдать интересы России, особенно внутри страны, где Вашингтон, согласно утверждениям Кремля, пытается ослабить власть Путина, и в Восточной Европе", - пишет издание.

В ожидании "зрады"

Впрочем, вероятно, некоторых американских экспертов все-таки терзают "смутные сомнения" - не зайдет ли Байден после личной встречи с Путиным слишком далеко по пути улучшения отношений с Россией.

Поэтому они настойчиво советуют продолжать жесткий курс.

Макс Бергман, бывший чиновник Госдепартамента и эксперт по России в Центре американского прогресса, в интервью Washington Post считает встречу "возможностью определить те немногие области, в которых Соединенные Штаты и Россия могут сотрудничать, но, что еще важнее, возможность для администрации Байдена прочертить четкие красные линии".

Продолжения жесткого курса в отношении Москвы ожидает от админстрации Байдена и директор программы трансатлантической безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, работающая в Центре новой американской безопасности.

"Не думаю, что они пойдут на попятную из-за предстоящей встречи", - заявила Foreign Policy Кендалл-Тейлор, в прошлом - старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности.

"Любая новая инициатива в отношении Москвы должна предъявлять требования и к России. Важность жесткости с Россией, даже когда мы стремимся к более стабильным и менее опасным отношениям, подчеркивается недавней мерзостью, когда Беларусь фактически захватила самолет, направляющийся в Литву, чтобы арестовать одного из своих диссидентов. Если Путин и Ко. не принимали непосредственного участия в операции, они все еще, вероятно, вдохновляли ее своей аналогичной тактикой на протяжении многих лет против внутренних критиков, таких как отравленный, а затем заключенный в тюрьму адвокат и активист Алексей Навальный", - рассуждает USA Today.

"Жесткость", по мнению издания, должна проявляться, в частности, по украинскому вопросу и по возможному членству Грузии и Украины в НАТО.

Однако, USA Today с сожалением отмечает, что никаких подвижек тут нет.

"Фактически, обещая возможное членство, но без расписания и без временных гарантий безопасности для этих стран, нам удалось нарисовать гигантское "яблочко" на спинах украинских и грузинских друзей. Если большинство жителей Запада забыли наши обещания Киеву и Тбилиси, то Владимир Путин, конечно же, не забыл - и он сделает все возможное, чтобы эти страны оставались достаточно нестабильными, чтобы они не могли претендовать на членство. Если Байден останется на автопилоте политики или просто предложит тактические корректировки, такие как уступка по Северному потоку-2, мы останемся погрязшими в этом деструктивном цикле", - сокрушается USA Today.

Издание предостерегает Байдена от "Ялты-2", в соответствии с которой великие державы фактически разделили бы Европу на соответствующие сферы влияния, как это произошло в конце Второй мировой войны.

"Страны Восточной Европы являются полностью суверенными и заслуживают права принимать собственные решения во внутренней и внешней политике. Мы на Западе также в определенном долгу перед Украиной, которая способствовала глобальным усилиям по нераспространению ядерного орудия, когда она отказалась от своих почти 2000 ядерных боеголовок после распада Советского Союза в начале 1990-х годов, и к которой мы присоединились тогда, гарантировав безопасность по Будапештскому меморандуму 1994 года", - напутствует Байдена USA Today.

Правда, затем издание начинает само себе противоречить, убеждая, что принимать Украину в НАТО - не лучшая идея сейчас, поскольку может только усилить эскалацию.

"Но эти факты не означают, что членство в НАТО является правильным инструментом для помощи Украине или любой другой бывшей советской республике, которая в настоящее время не является членом НАТО, на данном историческом этапе. Если брать обязательства на постсоветском пространстве, то это повлечет за собой военные обязательства, которые будет очень трудно выполнить, при этом фактически гарантируя антагонистические отношения с Москвой", - резюмирует издание.

Альтернативой принятия Украина в НАТО издание считает некую "новую архитектуру безопасности" для Восточной Европы, которую Байден должен предложить Путину.

"Новая архитектура безопасности потребует, чтобы Россия, как и НАТО, взяла на себя обязательство содействовать обеспечению безопасности Украины, Грузии, Молдовы и других государств в регионе. России придется вывести свои войска из этих стран поддающимся проверке способом. Согласившись не расширять НАТО дальше, мы не будем каким-то образом уступать сферу влияния Москве за счет более мелких соседних государств. Искать новое широкое понимание с Москвой, консультироваться с союзниками и партнерами имеет гораздо больше смысла, чем давать частичные односторонние уступки Путину и его соратникам или давать украинцам и грузинам ложные и опасные надежды на дальнейшее расширение НАТО", - пишет USA Today.

"Богатырь вышел биться с драконом"

В России пока осторожны с оценками предстоящей встречи.

Российский политолог Сергей Марков отмечает, что Москва ужесточает свою позицию перед встречей Путина и Байдена.

"Москва поддерживает Белоруссию и Лукашенко в конфликте вокруг самолета. Одновременно открыто 3 новых уголовных дела против Навального. За оскорбление судьи и за разворовывание им средств из своего фонда. Сама эта встреча стала инициативой США только после того, как Россия военным путем сорвала планы новой войны на Донбассе", - написал Марков у себя в Facebook.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", в интервью "Вести" советует, несмотря на ажиотаж вокруг встречи, не ждать от нее чего-то вехообразного.

"Демонизация России и Путина достигла такого уровня в Америке, что получается, как наш богатырь вышел биться с драконом, и он должен не сдрейфить. И мы, конечно, в него верим, но чуть-чуть опасаемся. Вот отсюда и ажиотаж", - сказал Лукьянов.

Не стоит ждать улучшения отношения, считает он. По мнению Лукьянова, фактически речь идет о "формулировании неких рамочных условий нового противостояния".

"Абсолютно не сближение, не примирение, а минимизация слишком опасных или бессмысленных рисков, которые, к сожалению, в последнее время стали увеличиваться. Это, мне кажется, хорошо понимают и в Вашингтоне. Байден – человек очень опытный, знающий, но все-таки старого поколения. Он как бы адаптируется к новым нравам. Кое-что осталось от прежних обычаев. Все-таки он, как мы знаем, в нашей стране бывал еще со времен Косыгина и Брежнева. Поэтому, наверное, ему хочется ввести это в чуть более разумные рамки", - считает Лукьянов.

Не особо ждут в России и прорывов по украинскому вопросу.

"США обеспокоены усилением военной активности России в Крыму и вблизи восточных границ Украины и не заинтересованы в реализации "Минска-2". Позиция Москвы в этом плане противоположная. Поэтому не стоит ожидать каких-то серьёзных договорённостей по Украине. На мой взгляд, в лучшем случае США согласятся с тезисом Москвы о важности уменьшения эскалации насилия в Донбассе", - заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Есть среди российских экспертов и иное мнение - что встреча может привести к разрядке.

"Не думаю, что встреча в Женеве всё перевернёт, но определённая ясность будет внесена, должен быть запущен процесс нормализации", - сказал в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Также уже общим местом являются версия о том, что американцы все-таки попытаются договориться с Россией, чтобы избежать дальнейшего сближения Москвы с Китаем. Последние действия Байдена (в частности реанимация темы искусственного происхождения коронавируса) показывают, что надежды Вашингтона на нормализацию отношений с Пекином исчезают. А значит и важность позиции России в этом противостоянии возрастает.