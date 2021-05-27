Прерванное коронавирусом сообщение с Австрией и Венгрией возобновляет "Укрзализныця"

Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить международное сообщение с Австрией и Венгрией, прерванное из-за пандемии коронавируса.

Первые поезда отправятся в путь в этом направлений уже 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будут отправляться ежедневно с Центрального киевского вокзала, идти через Будапешт (прибытие в 08:20), а в Вену приезжать в 11:21 на следующий день.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:42, а в Киев прибывать в 17:22 на следующий день.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.