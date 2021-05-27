Центр вакцинации от коронавируса на стадионе заработал в Одессе

В воскресенье, 30 мая, на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" в Одессе открылся центр массовой вакцинации, где делают прививки людям старше 60 лет, которые записались в очередь ожидания на портале или в приложении "Дия".

Об этом сообщила пресс-служба Одесского областного совета.

Одесса стала уже третьим городом Украины после Львова и Киева, где открыли такой центр вакцинации. Он будет работать с 9:00 до 17:00.

По словам директора Департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, ожидаемое количество прививок за один день в этом центре - 250-300.

Прививку вакциной Coronavac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, которые предварительно были зарегистрированы в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Всем им накануне вакцинации позвонят из пункта прививок и пригласят на вакцинацию на конкретное время.

Работу центра в воскресенье обеспечивают медики Одесского ЦПМСП №3.