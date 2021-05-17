В Индии невеста умерла во время свадьбы, но замуж выдали ее сестру

Гости cо смешанными эмоциями продолжили праздновать, пока в соседней комнате лежало тело девушки, умершей от сердечного приступа.

В Индии невеста умерла прямо во время свадьбы, а ее сестру сразу же выдали замуж за того самого жениха. Об этом стало известно изданию India.com.

Девушке по имени Сурабхи 26 мая стало плохо накануне финальной церемонии "ферас", она потеряла сознание и вскоре скончалась рядом с женихом Кумаром Манджешем. Как установили медики, смерть наступила от сердечного приступа.

Родственники сначала растерялись, однако вскоре кто-то предложил заменить покойную ее младшей сестрой Нишей. Посовещавшись, сторона жениха и невесты согласились с такой идеей и сыграли свадьбу, несмотря на трагическое событие. Вскоре после церемонии и всех традиционных процедур Сурабхи похоронили.

Дядя покойной невесты, Аджаб Сингх, отметил, что события стали тяжелым испытанием для всей семьи:

"Одна дочь лежала мертвая в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не видели. Скорбь из-за ее смерти и радость от свадьбы еще не утихли".