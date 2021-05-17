 

В Индии невеста умерла во время свадьбы, но замуж выдали ее сестру

События Сегодня, 14:5740
В Индии невеста умерла во время свадьбы, но замуж выдали ее сестру

Гости cо смешанными эмоциями продолжили праздновать, пока в соседней комнате лежало тело девушки, умершей от сердечного приступа. 

В Индии невеста умерла прямо во время свадьбы, а ее сестру сразу же выдали замуж за того самого жениха. Об этом стало известно изданию India.com.

Девушке по имени Сурабхи 26 мая стало плохо накануне финальной церемонии "ферас", она потеряла сознание и вскоре скончалась рядом с женихом Кумаром Манджешем. Как установили медики, смерть наступила от сердечного приступа. 

Родственники сначала растерялись, однако вскоре кто-то предложил заменить покойную ее младшей сестрой Нишей. Посовещавшись, сторона жениха и невесты согласились с такой идеей и сыграли свадьбу, несмотря на трагическое событие. Вскоре после церемонии и всех традиционных процедур Сурабхи похоронили. 

Дядя покойной невесты, Аджаб Сингх, отметил, что события стали тяжелым испытанием для всей семьи: 

"Одна дочь лежала мертвая в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не видели. Скорбь из-за ее смерти и радость от свадьбы еще не утихли". 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Индия, 7dniv, 7dnivinfo, свадьба  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
17-мая-2021, 18:57
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
23-апр-2021, 12:55
Экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости COVID-19 запретила Индия
Экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости COVID-19 запретила Индия
11-апр-2021, 19:23
На 51-м году жизни в США умер рэпер DMX
На 51-м году жизни в США умер рэпер DMX
9-апр-2021, 21:37
Под Харьковом в морге перепутали тела умерших разного пола
Под Харьковом в морге перепутали тела умерших разного пола
4-апр-2021, 10:57

Последние новости

14:58
События
Активисты нанесли граффити на корабль "Буран" на Байконуре
14:57
События
В Индии невеста умерла во время свадьбы, но замуж выдали ее сестру
14:55
События
Центр вакцинации от коронавируса на стадионе заработал в Одессе
14:54
События
Лукашенко искупался в море после предложения Путина
14:52
События
Премьер Великобритании Борис Джонсон тайно женился на матери своего шестого ребенка Кэрри Саймондс
14:35
События
Прерванное коронавирусом сообщение с Австрией и Венгрией возобновляет "Укрзализныця"
14:33
События
Чего ждут от встречи Байдена и Путина на Западе и в России
14:32
События
На десять лет за умышленное заражение инфекционной болезнью предложил сажать Кабмин
11:39
События
Техас стал 23-м штатом США, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа
11:38
События
Побрить головы налысо в знак памяти об отце президента обязали чиновников в Туркменистане
11:35
События
Ученые NASA сделали очередное открытие на Марсе
11:33
События
Секрет полезного для здоровья бургера раскрыли диетологи
10:27
События
Украинский консул умер в США
10:22
События
Строить канал "Стамбул" в обход Босфора в конце июня начнет Турция
10:20
События
Зеленский поздравил Киев с днем рождения
10:12
События
Как сегодня в столице будут праздновать День Киева
08:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 мая 2021
Вчера, 2021-05-29
21:03
События
Доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории нашли исследователи
21:02
События
О достижении коллективного иммунитета против Covid-19 объявила вторая страна ЕС
20:02
События
По подозрению в убийстве во Львове задержали мукачевского "авторитета" Пашкуляка

Новости ТОП-7

Власть в Славянске переходит к военным. Почему в городе лишают полномочий мэра и горсовет11840
Почему у Ахметова разладились отношения с Зе и к чему это приведет6116
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 мая 20213543
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 мая 20212717
В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк1405
Легендарная прима балерина театра Ла Скала умерла в Италии405
Россия якобы перестала разрешать прибытие рейсов, летящих в обход Беларуси372

Досуг

Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Принято считать, что самыми востребованными материалами для изготовления стульев и кресел уже давно стали пластик и металл. На самом деле такая ситуация сложилась только в бюджетном сегменте.
Вчера, 18:41196
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Если необходимо срочно получить лицензию МЧС, стоит обратиться к профессионалам компании СтройЮрист в Уфе. Для этого достаточно перейти по ссылке https://ufa.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/.
Вчера, 10:22215
Технология производства шоколадных конфет
Технология производства шоколадных конфет
При всем разнообразии ассортимента сладостей в супермаркетах, они не сравнятся по качеству и красоте с шоколадными конфетами ручной работы. Необычные сочетания, вкуснейший бельгийский шоколад, интересные дизайны, эксклюзивные лимитированные серии продукта, — то, что делает авторские десерты
Вчера, 09:28210
Инструменты для маникюра: что должно быть в арсенале современного мастера
Инструменты для маникюра: что должно быть в арсенале современного мастера
Покупать инструменты для маникюра можно наборами и отдельно. Первый вариант идеально подойдет новичку и специалисту, постигающему азы профессии.
28-мая-2021, 14:04229
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
Где оформить выгодный кредит в режиме онлайн?
Когда вы запланировали ту или иную покупку, либо вам понадобилась определенная сумма средств для иных целей, оптимальным вариантом является оформление кредита. Это самый оперативный способ обзавестись деньгами за максимально короткий срок.
28-мая-2021, 12:12209
Как строить торговлю с Китаем: Фабрика бизнеса от Дмитрия Ковпака
Как строить торговлю с Китаем: Фабрика бизнеса от Дмитрия Ковпака
Китай сегодня — крупнейший источник потребительских товаров для всего мира. Закупки у китайских производителей позволяют получать маржу в 200—300 %, что нереально в большинстве рыночных отраслей.
28-мая-2021, 12:01226

События

Активисты нанесли граффити на корабль "Буран" на Байконуре
Активисты нанесли граффити на корабль "Буран" на Байконуре
Художники привлекли внимание "Роскосмоса" к уникальным объектам, которые вот уже 30 лет разбирают на металл и постепенно уничтожают.
Сегодня, 14:5845
В Индии невеста умерла во время свадьбы, но замуж выдали ее сестру
В Индии невеста умерла во время свадьбы, но замуж выдали ее сестру
Гости cо смешанными эмоциями продолжили праздновать, пока в соседней комнате лежало тело девушки, умершей от сердечного приступа.
Сегодня, 14:5744
Центр вакцинации от коронавируса на стадионе заработал в Одессе
Центр вакцинации от коронавируса на стадионе заработал в Одессе
В воскресенье, 30 мая, на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" в Одессе открылся центр массовой вакцинации, где делают прививки людям старше 60 лет, которые записались в очередь ожидания на портале или в приложении "Дия".
Сегодня, 14:5545
Лукашенко искупался в море после предложения Путина
Лукашенко искупался в море после предложения Путина
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение главы России Владимира Путина искупаться в Черном море во время визита в Сочи. 
Сегодня, 14:5453
Премьер Великобритании Борис Джонсон тайно женился на матери своего шестого ребенка Кэрри Саймондс
Премьер Великобритании Борис Джонсон тайно женился на матери своего шестого ребенка Кэрри Саймондс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс тайно сочетались браком в Вестминстерском соборе в Лондоне.
Сегодня, 14:5242
Прерванное коронавирусом сообщение с Австрией и Венгрией возобновляет "Укрзализныця"
Прерванное коронавирусом сообщение с Австрией и Венгрией возобновляет "Укрзализныця"
Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить международное сообщение с Австрией и Венгрией, прерванное из-за пандемии коронавируса.
Сегодня, 14:3551
7 Днів