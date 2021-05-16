Активисты нанесли граффити на корабль "Буран" на Байконуре

Художники привлекли внимание "Роскосмоса" к уникальным объектам, которые вот уже 30 лет разбирают на металл и постепенно уничтожают.

Активисты пробрались в ангар рядом с космодромом Байконур и нарисовали граффити на незавершенном космическом корабле "Буран". Художники раскрыли детали и поделились кадрами в сообществе "Добро Bursone".

Участники группы написали краской на борту корабля: "Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на земле", "Добро" и "Юра, мы приехали" — вероятно, обращение адресовано космонавту советскому Юрию Гагарину. По словам активистов, своими граффити они решили привлечь внимание к заброшенным памятникам космической отрасли, которые разбирают на металл и сувениры.

"Наша работа – попытка вывести проблему космических кораблей, которые гниют там уже 30 лет, в заброшенных ангарах, на обозрение общества", — идет речь в сообщении.

В интервью Telegram-каналу "Подъем", авторы признались, что ради акции за два дня преодолели 80 километров по степи и пробрались через охрану космодрома Байконур. По словам художников, им приходилось постоянно бежать от полиции и пить собственную мочу, когда на обратном пути закончилась вода.

"Роскосмос" уже отреагировал на несанкционированное проникновение на территорию Байконура в Казахстане и заявила, что российская сторона поднимет вопрос о сохранении кораблей и других уникальных объектов во время заседании Межправительственной казахстанско-российской комиссии. Корпорация предложила передать их в музей космонавтики, уже готова обсудить условия и даже купить корабль.

"Буран" — это многоразовый космический корабль, придуманный в СССР. В 1988 году единственный законченный прототип взлетел с Байконура, два раза облетел вокруг Земли и успешно приземлился, однако в 2002 году он был уничтожен из-за обвала крыши.