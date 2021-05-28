Сбежавшего азербайджанца, который улизнул из зала суда поймали в Киеве

Полиция задержала сбежавшего из зала Ирпенского городского суда уроженца Азербайджана Афраса Куддасар-Оглы Мамедсоя (Мамедова).

В результате спецоперации преступник был пойман неподалеку от Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в столице.

Беглец был обнаружен сотрудником спецназа столичной полиции. Силовик задержал азербайджанца и вызвал на помощь наряд и оперативную группу. Сейчас преступник передан правоохранителям Киевской области для проведения следственных действий.

Как сообщили в Нацполиции, задержанный совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В пятницу, 27 мая, злоумышленник сбежал из-под стражи прямо в Ирпенском городском суде. Для его поимки была объявлена спецоперация "Сирена". На поиски преступника отправили личный состав и наряды полиции области.