 

Главреда сайта Hrodna.life Алексея Шота задержали в Беларуси

События Сегодня, 17:5392
Главреда сайта Hrodna.life Алексея Шота задержали в Беларуси

В белорусском Гродно задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шота.

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем в Telegram-канале.

"В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шота. Задержание произошло 10 минут назад в доме журналиста", - говорится в сообщении, опубликованном днем 30 мая.

Позже правоохранители объяснили, почему задержали Шоту.

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской", - рассказали они.

По данным белорусских СМИ, в марте журналиста уже штрафовали за распространение экстремистской информации.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, Шота, 7dniv, 7dnivinfo  
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