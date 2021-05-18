Медики объяснили украинцам, как уберечь себя и родных от рака кожи

Основным фактором возникновения меланомы является воздействие ультрафиолетового излучения.

Медики дали несколько рекомендаций, как защитить себя и родных от чрезмерного солнечного света и других факторов, влияющих на развитие рака кожи.

Соответствующий пост в своем Facebook разместила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Для того, чтобы уберечь себя от рака кожи, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

Избегайте солнца в полдень.

Ограничивайте пребывание на солнце с 10 до 16 вечера. Планируйте активности в другое время суток. Спрятавшись от солнца, вы убережете себя от ожогов и загара. Влияние солнечного ультрафиолетового излучения B (UVB) более тесно связан с меланомой. Однако, есть данные, по которым ультрафиолет A (UVA) может играть определенную роль в развитии рака кожи тоже. UVA способен проникать сквозь стекло и вызвать старение и сморщивание кожи в дополнение к раку. Важно защищать кожу как от UVA, так и от UVB излучений.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом.

Средство должно быть широкого спектра действия SPF (sun protection factor) не менее 30 Рекомендуют использовать крем в пасмурные дни тоже. Наносить его желательно каждые 2:00, особенно, когда вы плаваете или потеете.

Больше одежды - больше защиты.

Обязательно прикрывайте свои руки и ноги. Надевайте шляпу на голову в солнечные дни.

Не пользуйтесь соляриями или лампами для искусственного загара.





Осматривайте свою кожу чаще.

Используйте зеркало, чтобы осмотреть труднодоступные места. Лучше осматривать тело полностью, не пропуская никаких участков.

"Если вовремя выявить меланому, ее вырезают хирургически и лечат. Этот тип рака кожи может прорастать глубоко в кожу (инвазионная меланома), распространяться в сосуды и лимфатические узлы (метастатическая меланома). Своевременная диагностика убережет от многих неблагоприятных последствий. В случае выявления первых признаках изменений на коже, сразу обращайтесь к врачу! Не пренебрегайте рекомендациями, будьте внимательны и берегите свое здоровье", - призвали медики.