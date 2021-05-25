Байден назвал одну из тем переговоров с Путиным в Женеве

Президент США Джо Байден анонсировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем будет нарушение прав человека.

"Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека", - сказал он в воскресенье в ходе выступления в Делавэре.

Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также в своем выступлении Байден назвал США "уникальной страной во всей истории".

Президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первая российско-американская встреча на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".