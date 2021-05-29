Местные жители нашли мальчика, который ушел в лес с собакой и не мог ответить на крики

В Черкасской области стражи правопорядка совместно с местными жителями сумели разыскать 6-летнего мальчика, который потерялся в лесу.

Об этом сообщает отдел коммуникаций местной полиции.

"Ребенок пропал вечером. К поискам мальчика были привлечены местные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Утром маленького Сашу нашли. Он испуганный сидел у болота, обнимая свою собаку", - сообщили в полиции.

В полиции рассказали, что 29 мая в 23:20 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в лесу у села Свидивок пропал 6-летний мальчик. О его исчезновении сообщили родители, которые с 20:00 пытались самостоятельно найти сына, но поиски были напрасными.

Полицейские Черкасского районного управления, батальона полиции особого назначения, ювенальной превенции, сектора противодействия домашнему насилию, кинологической службы, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины были подняты по тревоге.

По информации пресс-службы, помогали с поисками мальчика также инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.

К поиску мальчика присоединились и неравнодушные черкасщане.

Полицейские выяснили, что маленький Саша играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу и мальчик побежал за ним. Собака повела мальчика в леса, а там оба пропали.

Поисковые работы продолжались всю ночь.

Правоохранители и неравнодушные граждане обследовали квадрат в районе 10-ти километров. Проверяли чаще и водно-болотные угодья. Однако, поиски осложняло темное время суток и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не откликался.

Утром 30 мая Сашу нашли. К счастью, с ребенком все было хорошо. Мальчика доставили домой и передали родным.