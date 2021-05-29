У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба

В одном из домов в Шевченковском районе столицы произошел взрыв.

В результате пострадал мужчина, его доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в понедельник, 31 мая.

"Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что у дома на улице Зоологической произошел взрыв. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в руках у 43-летнего потерпевшего сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчина был немедленно госпитализирован в медучреждение. В данный момент полиция устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.