Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине

Новый глава Министерства здравохранения Виктор Ляшко раскрыл секрет медленной вакцинации в Украине и рассказал, в чем причины такого положения вещей.

Об этом глава Минздрава заявил в интервью ТСН.

"Все зависит от количества вакцины, которая есть на территории Украины. Мы не можем... Ее сейчас нет в том достаточном количестве, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть. Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины "Короновак". Полмиллиона "Пфайзер" пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках "Ковакс" мы получим на неделе - 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины "АстраЗенека". В июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы вакцинации", - заявил глава Минздрава.