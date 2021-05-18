ГБР хочет купить 15 телевизоров по 23 тысячи гривен за каждый

Государственное бюро расследований намерено закупить для нужд ведомства телевизоры.

На закупку 20 телевизоров стоимостью 469 500 гривен 27 мая объявили тендер. Предложений ждут до 13 июня, а сам аукцион назначен на 14 июня. Данные об этом появились в системе публичных закупок ProZorro.

В условиях тендера указано, что ГБР хочет закупить 15 телевизоров с диагональю 55", WiFi и Smart TV, а также еще пять телевизоров для конференц-зала с диагональю 65". Исходя из суммы, которую ведомство выделяет на покупку, получается, что стоимость одного телевизора составляет примерно 23 475 гривен.