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События Сегодня, 14:4141
Новую статую Свободы Франция пришлет США

Франция 7 июня отправит США новую статую Свободы в качестве жеста демонстрации исторических связей между двумя странами. 

Памятник будет размещен в саду французской посольской резиденции в Вашингтоне, где он будет оставаться в течение десяти лет.

Об этом сообщает Politico.

"Мы хотели восстановить связь с этой франко-американской историей", - рассказал посол Франции в США Филипп Этьен.

Памятник прибудет в Нью-Йорк символично 4 июля, в День независимости США. По высоте он будет меньше предыдущего - 2,83 метра.

Изначально статуя Свободы была подарком Франции на празднование первого столетия независимости США (70-80-е гг XVIII века - Ред.).

Идея о новом памятнике появилась в июле 2019 года. Целью было продемонстрировать США, что "Франция сохраняла верность духу дружбы" между двумя странами, который возник в их совместной истории. Франция поддержала США в американской войне за независимость.

Однако проект был отложен из-за пандемии Covid-19 и возобновлен зимой.

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Теги: news, новости, Украина, статуя, свободы, Франция, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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