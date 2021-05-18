Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг

Предприниматель Николай Чмырь займется разработкой дизайна эмблемы и флага для Офиса генпрокурора за 30 тыс. гривен (чуть больше 1 тыс. долларов).

Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно им, Чмырь разработает дизайн эмблемы и флага Офиса до 11 июня. 17 мая стороны заключили договор на эти услуги.

Кроме того, в марте Чмырь выиграл тендер на разработку символов для Министерства ветеранов за 20 тыс. гривен.

При этом о самом ФЛП ничего неизвестно, так как ранее он не принимал участия в тендерах согласно системе Prozorro. В то же время, по информации СМИ, он является членом Украинского геральдического общества.