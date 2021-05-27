 

Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко

События Сегодня, 17:4264
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко

В Апелляционном суде подтвердили виновность радикала Сергея Стерненко и Руслана Демчука по статье 146 УК - похищение человека. 

При этом судьи заявляют, что у обоих обвиняемых не было корыстных мотивов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В качестве аргументов предъявляются:

  • показания свидетелей, которые видели факт похищения.
  • данные телефонных звонков обвиняемых
  • экспертизу побоев у потерпевшего Щербича.

То есть принимается практически вся аргументация обвинения, которая звучала еще в суде первой инстанции.

Однако, пока не ясно, получат ли Стерненко и Демчук сроки по этой статье (по второй части 146-й - до пяти лет). Суд первой инстанции закрыл эпизод о похищении, поскольку истекли сроки давности. А семь лет Стерненко и Демчуку дали за разбой и незаконное владение оружием.

В то же время апелляция подтверждает, что Стерненко похитил и пытал человека. Зачитывание вердикта продолжается. 

Суд также оставил Стерненко статью о незаконном владении огнестрельным оружием - пистолетом "Эрма" и 7 патронами к нему (ч.1 ст.263 УК "Незаконное хранение оружия", санкция - до 7 лет).

Также коллегия судей отказалась признать, что похитили Щербича способом, опасным для его здоровья.

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Теги: news, новости, Украина, Стерненко, 7dniv, 7dnivinfo  
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