Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко

В Апелляционном суде подтвердили виновность радикала Сергея Стерненко и Руслана Демчука по статье 146 УК - похищение человека.
При этом судьи заявляют, что у обоих обвиняемых не было корыстных мотивов.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
В качестве аргументов предъявляются:
- показания свидетелей, которые видели факт похищения.
- данные телефонных звонков обвиняемых
- экспертизу побоев у потерпевшего Щербича.
То есть принимается практически вся аргументация обвинения, которая звучала еще в суде первой инстанции.
Однако, пока не ясно, получат ли Стерненко и Демчук сроки по этой статье (по второй части 146-й - до пяти лет). Суд первой инстанции закрыл эпизод о похищении, поскольку истекли сроки давности. А семь лет Стерненко и Демчуку дали за разбой и незаконное владение оружием.
В то же время апелляция подтверждает, что Стерненко похитил и пытал человека. Зачитывание вердикта продолжается.
Суд также оставил Стерненко статью о незаконном владении огнестрельным оружием - пистолетом "Эрма" и 7 патронами к нему (ч.1 ст.263 УК "Незаконное хранение оружия", санкция - до 7 лет).
Также коллегия судей отказалась признать, что похитили Щербича способом, опасным для его здоровья.