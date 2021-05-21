В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз

В июне Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена поставить в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95.

Ранее ежемесячная норма поставки составляла более 50 тыс. тонн.

Об этом рассказал в Facebook глава "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн со ссылкой на источники в БНК.

"По большому счету, 10 тыс. тонн не сильно отличается от нуля, но все же", - написал он.

По его словам, украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva, а некоторые трейдеры уже подписали контракты на поставки по морю. Кроме того, он добавил, что определенный объем бензина будет произведен на Кременчугском НПЗ.