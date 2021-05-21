 

В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз

События Сегодня, 17:4466
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз

В июне Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена поставить в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95.

Ранее ежемесячная норма поставки составляла более 50 тыс. тонн. 

Об этом рассказал в Facebook глава "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн со ссылкой на источники в БНК.

"По большому счету, 10 тыс. тонн не сильно отличается от нуля, но все же", - написал он.

По его словам, украинские компании уже выкупили весь свободный объем бензина на литовском нефтеперерабатывающем заводе Orlen Lietuva, а некоторые трейдеры уже подписали контракты на поставки по морю. Кроме того, он добавил, что определенный объем бензина будет произведен на Кременчугском НПЗ.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Беларусь, бензин, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

График поставки в Украину почти 50 млн доз вакцины от коронавируса озвучил Шмыгаль
График поставки в Украину почти 50 млн доз вакцины от коронавируса озвучил Шмыгаль
21-мая-2021, 13:17
Продажу премиального топлива из-за обрезания цен Кабмином приостановили две сети АЗС
Продажу премиального топлива из-за обрезания цен Кабмином приостановили две сети АЗС
16-мая-2021, 09:43
Госрегулирование стоимости бензина и дизтоплива ввел Кабмин
Госрегулирование стоимости бензина и дизтоплива ввел Кабмин
14-мая-2021, 14:02
Компания Colonial Pipeline в США возобновила работу после атаки хакеров из группировки DarkSide
Компания Colonial Pipeline в США возобновила работу после атаки хакеров из группировки DarkSide
13-мая-2021, 09:39
Российских хакеров в атаке на трубопровод в Техасе обвинили США
Российских хакеров в атаке на трубопровод в Техасе обвинили США
10-мая-2021, 10:20

Последние новости

17:49
События
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
17:47
События
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
17:44
События
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
17:42
События
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко
16:48
События
Второй раз за 9 месяцев в Луцке задержали одного и того же врача-сутенера
16:42
События
Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг
14:42
События
Через неделю послы ЕС продлят запрет на инвестирование в Крым
14:41
События
Новую статую Свободы Франция пришлет США
14:39
События
ГБР хочет купить 15 телевизоров по 23 тысячи гривен за каждый
11:58
События
Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине
11:57
События
Как кланы Закарпатья ведут битву за контроль над наркотиками и контрабандой
11:55
События
Условия украинским заробитчанам, чтобы закрыть дефицит рабочей силы облегчить хочет Польша
11:54
События
Ослабить карантин на летний период Ляшко пообещал украинцам
11:51
События
У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба
11:27
События
Планету в честь известного украинского физика назвал международный астрономический союз
10:47
События
В США погиб актер, звезда сериалов "Спасатели Малибу" и "Приключения Тарзана"
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 мая 2021
Вчера, 2021-05-30
21:49
События
Местные жители нашли мальчика, который ушел в лес с собакой и не мог ответить на крики
21:42
События
Байден назвал одну из тем переговоров с Путиным в Женеве
21:37
События
Почему сторонники Стерненко сегодня не громили офис Зеленского?

Новости ТОП-7

Почему у Ахметова разладились отношения с Зе и к чему это приведет10391
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 мая 20213994
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 мая 20212839
В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк1952
Лукашенко искупался в море после предложения Путина865
Строить канал "Стамбул" в обход Босфора в конце июня начнет Турция507
Как в Египте погиб бывший глава украинской разведки и что о нем известно474

Досуг

Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика
Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика
Не секрет, что продукция яблочной компании проходит весьма простой эволюционный путь, который сопровождается значительными колебаниями стоимости изделий, которые резко теряют актуальность после выхода нового устройства.
Сегодня, 18:1752
Классификация защитной экипировки для катания на роликах
Классификация защитной экипировки для катания на роликах
Защита необходима в любом случае, и ее наличие не определяется ни возрастом, ни опытом роллера. При падении травмы могут быть самыми разнообразными, и в первую очередь страдает кожа, особенно в момент скольжения. Удары грозят не только ушибами, особенно если говорить о локтях и коленях.
Сегодня, 14:3184
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Вы поклонник япоской кухни, в частности, время от времени балуете себя разнообразными сушами? Скорее всего, вы уже хотя бы раз да заказывали ролы в режиме «онлайн» с доставкой на дом.
Сегодня, 12:1199
Как правильно выбрать проектор?
Как правильно выбрать проектор?
Проекторы помогают решать самые различные задачи, чаще всего, они используются в офисной и образовательной среде — для презентаций. Не менее востребованными остаются проекторы для дома, в составе домашнего кинотеатра.
Вчера, 21:50151
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Принято считать, что самыми востребованными материалами для изготовления стульев и кресел уже давно стали пластик и металл. На самом деле такая ситуация сложилась только в бюджетном сегменте.
29-мая-2021, 18:41294
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Если необходимо срочно получить лицензию МЧС, стоит обратиться к профессионалам компании СтройЮрист в Уфе. Для этого достаточно перейти по ссылке https://ufa.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/.
29-мая-2021, 10:22296

События

Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
"Слуги народа" готовят послабление закона о тотальной украинизации для отечественных производителей теле- и кинопродукции.
Сегодня, 17:4974
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план, согласно которому на улицах республики снова должны пройти массовые акции протеста.
Сегодня, 17:4768
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
В июне Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена поставить в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95.
Сегодня, 17:4467
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко
В Апелляционном суде подтвердили виновность радикала Сергея Стерненко и Руслана Демчука по статье 146 УК - похищение человека.
Сегодня, 17:4266
Второй раз за 9 месяцев в Луцке задержали одного и того же врача-сутенера
Второй раз за 9 месяцев в Луцке задержали одного и того же врача-сутенера
В Луцке правоохранители задержали работника одной из больниц города, который предлагал своим клиентам женщин для получения секс-услуг.
Сегодня, 16:4876
Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг
Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг
Предприниматель Николай Чмырь займется разработкой дизайна эмблемы и флага для Офиса генпрокурора за 30 тыс. гривен (чуть больше 1 тыс. долларов).
Сегодня, 16:4279
7 Днів