О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план, согласно которому на улицах республики снова должны пройти массовые акции протеста.

Кроме того, она заявила, что оппозиция готова к активным действиям.

Об этом экс-кандидат в президенты сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 31 мая.

По ее словам, Ситуационно-аналитический центр Беларуси подготовил мобилизационный план "Перамога".

"Цель плана "Перамога" - восстановление законности и правопорядка в нашей стране путём организованной и мирной передачи власти народу. И я поддерживаю каждого, кто примет в нем участие", - написала она.

Она также добавила, что план позволит вернуться на улицы людей и мобилизовать все силы для борьбы с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Суть плана состоит в том, что белорусы могут зарегистрироваться для участия в протестных акциях в чат-боте Telegram, указав там только район, в котором проживают. Таким образом штаб оппозиции сможет спланировать даты и места массовых митингов и в нужный момент эта информация придет активистам в виде сообщения в соцсеть. После этого бот удалит всю переписку из чата.