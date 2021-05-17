Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов

"Слуги народа" готовят послабление закона о тотальной украинизации для отечественных производителей теле- и кинопродукции.

В парламенте был зарегистрирован законопроект, который предполагает отсрочку нормы об обязательном озвучивании фильмов на украинском языке. Разработали документ нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук, профильным комитетом для проекта является комитет по гуманитарной политике, где руководит Потураев, а Кравчук - его зам.

Как известно, с 16 июля 2021 года должна вступить в силу ч. 6 ст. 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В этой статье сказано, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык" – то есть украинский. По закону с этой даты все фильмы (в том числе и на телеканалах) "распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания... Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме".

То есть речь идет о том, что все фильмы должны озвучиваться на украинском. И если в кинотеатрах украинский дубляж и так уже давно идет по большинству фильмов, то для телеканалов это будет очень сильным ударом. Особенно в части сериалов.

В законопроекте № 5554 "слуги" предлагают отсрочить эту норму из-за "негативного влияния карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей" таким образом, чтобы она вступила в силу через 2 месяца после окончания карантина (который пока регулярно продлевают).

По информации "Страны" во вторник, 1 июня, будет проголосовано сокращение сроков подачи альтернативных проектов до 1 недели. Таким образом, уже таким образом 2 июня профильный комитет сможет рассмотреть этот проект (и его брата-близнеца - проект другого "Слуги" Александра Санченко и рекомендовать его к принятию. А 3 июня - вынесен на голосование.

Почему "Слуги" решили дать послабление киноотрасли, анализирует "Страна".

Просят крупнейшие телеканалы и кинопродакшены

Закон о функционировании украинского языка как государственного гласит, что с 16 июля 2021 года все фильмы, произведенные как в Украине так и за границей, должны распространяться и демонстрироваться на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания.

На данный момент послабление есть только для фильмов на крымскотатарском языке и других языках коренных народов (напомним, права коренных народов хотят защитить новым законом, согласно которому под это определение подпадают только крымские татары, крымчаки и караимы).

Реплики на других языках, в случае их использования в языковой части звукового ряда, должны быть озвучены или показаны субтитрами на государственном языке. Суммарное количество таких реплик не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в таком фильме.

Также по закону разрешается демонстрация документальных фильмов без дублирования или озвучивания на государственном языке, но с субтитрами, выполненными на государственном языке, в следующих случаях:

1. Если такой фильм набрал менее 2 баллов по культурным критериям культурного теста (информация о чем указывается в государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов);

2. Если показ такого фильма происходит в рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с Государственным агентством Украины по вопросам кино;

3. Если суммарное количество сеансов демонстрации фильмов на языке оригинала, отличной от государственной, не превышает 10% от общего количества сеансов демонстрации фильмов в кинотеатре в месяц.

Но, очевидно, что большинство русскоязычных фильмов и сериалов, которые до сих пор обильно транслируются на украинских телеканалах, под эти критерии не подпадают, а потому вынуждены будут идти с дубляжом на украинском языке.

В том числе, к примеру, и советские фильмы. И фильмы российские, не подпадающие под запрет.

Или вообще не идти.

И то и другое для телевизионной индустрии, которая и так переживает тяжелые времена из-за спада рекламного рынка, это большие убытки

Во-первых, в стране просто нет в достаточном количестве украиноязычного продукта, чтобы заменить русскоязычный контент. Во-вторых, отказ от русскоязычных фильмов и общее падение из-за этого качества и привлекательности контента телеканалов может вызвать новую волну оттока украинских зрителей на российские каналы.

Это и стало причиной, почему депутаты решили все же смягчить нормы для кинопроизводителей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отрасль переживает существенный экономический спад в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19). Из-за перманентных ограничительных мер и высокого уровня заболеваемости работников отрасли телерадиоорганизации были вынуждены перейти на дистанционную работу, что в значительной мере замедлило их работу, а также привело к приостановке основных производственных процессов уже более чем на год.



"Указанные факторы приводят к невозможности создания качественного украинского кино, которое соответствует общественному запросу. Сегодня, к сожалению, основные ресурсы теле- и кинопроизводителей, направленны на собственное выживание, обеспечение сохранности рабочих мест и заработных плат, организацию безопасных условий работы людей и т.д. Применения нормы (по украинизации. - Прим. Ред.), делает невозможным использование уже созданного контента и одновременно требует значительных инвестиций в разработку и создание нового, что приведет к разрушению кинематографической и телевизионной отрасли, от чего наибольшие потери несет украинский зритель", - говорится в проекте.



В связи с этим депутаты предложили отсрочить тотальную украинизацию для отрасли, чтобы эта норма вступила в силу спустя 2 месяца после окончания карантина.

Отметим, что этот законопроект единогласно поддержали производители контента и медиасообщества, которые обратились к народным депутатам. Специально заявление выпустили представители "Украинской кино-ассоциации", Индустриального Телевизионного Комитета (объединяет крупнейшие телеканалы), и десятка продакшнов, выпускающих теле- и кинопродукцию. Такое же заявление было опубликовано на официальном сайте телеканала "1+1".

Как говорится в заявлении, карантин и связанные с ним ограничительные меры повлияли на все отрасли экономики Украины, и медиа, кино и телепроизводство не стали исключением.

"Для того, чтобы зритель и в дальнейшем получал качественный контент украинского производства, как информационный, так и развлекательный, отрасль нуждается со стороны государства определенной поддержки производителей теле- и кинопродукции в карантинный период. Необходимые меры очерчены в законопроекте... В частности те, которые учитывают специфику и непрерывный режим функционирования теле- и кинопроизводителей. Представители теле- и киноиндустрии одобряют появление такого важнейшего законопроекту и рассчитывают на то, что депутаты Верховной Рады Украины IX созыва поддержат его как можно быстрее для полноценного функционирования украинского теле- и кинопроизводства в условиях пандемии", - говорится в заявлении.

Тенденция или лобби отрасли

Однако это предложение депутатов о послаблении для киноиндустрии вызвало целую бурю гнева в парламенте. Забил в набат бывший глава института Нацпамяти Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность"). Он заявил, что кроме смягчений для теле-, киноорганизаций грядет "зрада" для печатных изданий. С 16 января 2022 года вступит в силу требование к всеукраинским газетам и журналам иметь украиноязычную версию. По словам Вятровича, эта норма также будет отменена, а это, мол, недопустимо.



Хотя в реальности вступление в силу этой нормы может уничтожить газеты на большей части территории Украины.

Также Вятрович заявил, что в кулуарах идет "переписывание законопроекта "О СМИ", которое разрушает договоренности о сохранении в этом проекте норм, защищающих украинское медиапространство от русификации, закрепленные в заключении гуманитарного комитета от 14 июля 2020 года".

Аналогичное по контексту заявление сделала Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывшая первая вице-премьер, а ныне также депутат от ЕС. "Нужно смотреть на вопросы с украинской точки зрения, а не "посредине" или "какая разница", - написала она на своей странице в Facebook, добавив, что индустрии нужно бояться потери украинского зрителя.

Впрочем, даже коллеги Потураева и Кравчук в "Слуге народа" отмечают, что о реальных послаблениях языкового закона для других отраслей речь идет.

Например, в этот законопроект не включена отсрочка для театральной отрасли. По закону с 16 июля 2021 года во всех театрах в Украине должны показывать спектакли на украинском языке или субтитровать реплики актеров на украинский язык (без пояснения технической части, как это можно сделать).

Нардеп Максим Бужанский считает, что на этот раз сыграло лобби кинопроизводителей. Депутат отметил, что именно нардепы Потураев и Кравчук не пропустили в своём гуманитарном комитете его законопроекты об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык до 23 года. Они же сбили в своём комитете законопроект об отмене штрафов за нарушение языкового законодательства.



"Плевать они хотели на то, что это бред и ересь, плевать они хотели на то, что ресторанный бизнес, например, понёс огромные убытки в период локдауна, и штрафовать владельцев и работников за слова, сказанные на родном языке, это просто дикая фантастика. Потеряли все, но нардепы почему то обеспокоены только проблемами производителей сериалов, очевидно лоббируя их интересы, и в упор не замечая дикости самого закона о языке в целом", - считает Бужанский.

По словам политолога Руслана Бортника, речь о пересмотре всей государственной гуманитарной концепции не идет.



"Это лобби 95 квартала и личный интерес команды президента. Никакого пересмотра гуманитарного подхода в целом не будет. Здесь все просто, это узкопрофильное отраслевое регулирование. У нас за последнее время было принято несколько проектов в поддержку кинопроизводителей. То есть, это очередное точечное решение проблемы, которая близка и понятна команде президента, и мешает им сохранить былую прибыльность и нарастить потенциал в этой сфере", - говорит "Стране" Бортник.

Отметим, что в любом случае отмена украинизаторских норм для телеканалов и газет - это безусловно плюс. Главное, чтобы и по этому пункту власти не дали заднюю, испугавшись протестов Вятровича и Ко.