 

Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов

События Сегодня, 17:4973
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов

"Слуги народа" готовят послабление закона о тотальной украинизации для отечественных производителей теле- и кинопродукции.

В парламенте был зарегистрирован законопроект, который предполагает отсрочку нормы об обязательном озвучивании фильмов на украинском языке. Разработали документ нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук, профильным комитетом для проекта является комитет по гуманитарной политике, где руководит Потураев, а Кравчук - его зам.

Как известно, с 16 июля 2021 года должна вступить в силу ч. 6 ст. 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В этой статье сказано, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык" – то есть украинский. По закону с этой даты все фильмы (в том числе и на телеканалах) "распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания... Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме".

То есть речь идет о том, что все фильмы должны озвучиваться на украинском. И если в кинотеатрах украинский дубляж и так уже давно идет по большинству фильмов, то для телеканалов это будет очень сильным ударом. Особенно в части сериалов. 

В законопроекте № 5554 "слуги" предлагают отсрочить эту норму из-за "негативного влияния карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей" таким образом, чтобы она вступила в силу через 2 месяца после окончания карантина (который пока регулярно продлевают). 

По информации "Страны" во вторник, 1 июня, будет проголосовано сокращение сроков подачи альтернативных проектов до 1 недели. Таким образом, уже таким образом 2 июня профильный комитет сможет рассмотреть этот проект (и его брата-близнеца - проект другого "Слуги" Александра Санченко и рекомендовать его к принятию. А 3 июня - вынесен на голосование. 

Почему "Слуги" решили дать послабление киноотрасли, анализирует "Страна". 

Просят крупнейшие телеканалы и кинопродакшены

Закон о функционировании украинского языка как государственного гласит, что с 16 июля 2021 года все фильмы, произведенные как в Украине так и за границей, должны распространяться и демонстрироваться на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания.

На данный момент послабление есть только для фильмов на крымскотатарском языке и других языках коренных народов (напомним, права коренных народов хотят защитить новым законом, согласно которому под это определение подпадают только крымские татары, крымчаки и караимы).

Реплики на других языках, в случае их использования в языковой части звукового ряда, должны быть озвучены или показаны субтитрами на государственном языке. Суммарное количество таких реплик не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в таком фильме.

Также по закону разрешается демонстрация документальных фильмов без дублирования или озвучивания на государственном языке, но с субтитрами, выполненными на государственном языке, в следующих случаях:

1. Если такой фильм набрал менее 2 баллов по культурным критериям культурного теста (информация о чем указывается в государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов);

2. Если показ такого фильма происходит в рамках мероприятий кинофестивалей, проводимых в Украине по согласованию с Государственным агентством Украины по вопросам кино;

3. Если суммарное количество сеансов демонстрации фильмов на языке оригинала, отличной от государственной, не превышает 10% от общего количества сеансов демонстрации фильмов в кинотеатре в месяц. 

Но, очевидно, что большинство русскоязычных фильмов и сериалов, которые до сих пор обильно транслируются на украинских телеканалах, под эти критерии не подпадают, а потому вынуждены будут идти с дубляжом на украинском языке.

В том числе, к примеру, и советские фильмы. И фильмы российские, не подпадающие под запрет.

Или вообще не идти.

И то и другое для телевизионной индустрии, которая и так переживает тяжелые времена из-за спада рекламного рынка, это большие убытки

Во-первых, в стране просто нет в достаточном количестве украиноязычного продукта, чтобы заменить русскоязычный контент. Во-вторых, отказ от русскоязычных фильмов и общее падение из-за этого качества и привлекательности контента телеканалов может вызвать новую волну оттока украинских зрителей на российские каналы.

Это и стало причиной, почему депутаты решили все же смягчить нормы для кинопроизводителей.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отрасль переживает существенный экономический спад в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19). Из-за перманентных ограничительных мер и высокого уровня заболеваемости работников отрасли телерадиоорганизации были вынуждены перейти на дистанционную работу, что в значительной мере замедлило их работу, а также привело к приостановке основных производственных процессов уже более чем на год.

"Указанные факторы приводят к невозможности создания качественного украинского кино, которое соответствует общественному запросу. Сегодня, к сожалению, основные ресурсы теле- и кинопроизводителей, направленны на собственное выживание, обеспечение сохранности рабочих мест и заработных плат, организацию безопасных условий работы людей и т.д. Применения нормы (по украинизации. - Прим. Ред.), делает невозможным использование уже созданного контента и одновременно требует значительных инвестиций в разработку и создание нового, что приведет к разрушению кинематографической и телевизионной отрасли, от чего  наибольшие потери несет украинский зритель", - говорится в проекте. 

В связи с этим депутаты предложили отсрочить тотальную украинизацию для отрасли, чтобы эта норма вступила в силу спустя 2 месяца после окончания карантина. 

Отметим, что этот законопроект единогласно поддержали производители контента и медиасообщества, которые обратились к народным депутатам. Специально заявление выпустили представители "Украинской кино-ассоциации", Индустриального Телевизионного Комитета (объединяет крупнейшие телеканалы), и десятка продакшнов, выпускающих теле- и кинопродукцию. Такое же заявление было опубликовано на официальном сайте телеканала "1+1". 

Как говорится в заявлении, карантин и связанные с ним ограничительные меры повлияли на все отрасли экономики Украины, и медиа, кино и телепроизводство не стали исключением.

"Для того, чтобы зритель и в дальнейшем получал качественный контент украинского производства, как информационный, так и развлекательный, отрасль нуждается со стороны государства определенной поддержки производителей теле- и кинопродукции в карантинный период. Необходимые меры очерчены в законопроекте... В частности те, которые учитывают специфику и непрерывный режим функционирования теле- и кинопроизводителей. Представители теле- и киноиндустрии одобряют появление такого важнейшего законопроекту и рассчитывают на то, что депутаты Верховной Рады Украины IX созыва поддержат его как можно быстрее для полноценного функционирования украинского теле- и кинопроизводства в условиях пандемии", - говорится в заявлении.  

Тенденция или лобби отрасли

Однако это предложение депутатов о послаблении для киноиндустрии вызвало целую бурю гнева в парламенте. Забил в набат бывший глава института Нацпамяти Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность"). Он заявил, что кроме смягчений для теле-, киноорганизаций грядет "зрада" для печатных изданий. С 16 января 2022 года вступит в силу требование к всеукраинским газетам и журналам иметь украиноязычную версию. По словам Вятровича, эта норма также будет отменена, а это, мол, недопустимо.

Хотя в реальности вступление в силу этой нормы может уничтожить газеты на большей части территории Украины. 

Также Вятрович заявил, что в кулуарах идет "переписывание законопроекта "О СМИ", которое разрушает договоренности о сохранении в этом проекте норм, защищающих украинское медиапространство от русификации, закрепленные в заключении гуманитарного комитета от 14 июля 2020 года". 

Аналогичное по контексту заявление сделала Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывшая первая вице-премьер, а ныне также депутат от ЕС. "Нужно смотреть на вопросы с украинской точки зрения, а не "посредине" или "какая разница", - написала она на своей странице в Facebook, добавив, что индустрии нужно бояться потери украинского зрителя. 

Впрочем, даже коллеги Потураева и Кравчук в "Слуге народа" отмечают, что о реальных послаблениях языкового закона для других отраслей речь идет.

Например, в этот законопроект не включена отсрочка для театральной отрасли. По закону с 16 июля 2021 года во всех театрах в Украине должны показывать спектакли на украинском языке или субтитровать реплики актеров на украинский язык (без пояснения технической части, как это можно сделать). 

Нардеп Максим Бужанский считает, что на этот раз сыграло лобби кинопроизводителей. Депутат отметил, что именно нардепы Потураев и Кравчук не пропустили в своём гуманитарном комитете его законопроекты об отсрочке перевода русскоязычных школ на украинский язык до 23 года. Они же сбили в своём комитете законопроект об отмене штрафов за нарушение языкового законодательства. 

"Плевать они хотели на то, что это бред и ересь, плевать они хотели на то, что ресторанный бизнес, например, понёс огромные убытки в период локдауна, и штрафовать владельцев и работников за слова, сказанные на родном языке, это просто дикая фантастика. Потеряли все, но нардепы почему то обеспокоены только проблемами производителей сериалов, очевидно лоббируя их интересы, и в упор не замечая дикости самого закона о языке в целом", - считает Бужанский. 

По словам политолога Руслана Бортника, речь о пересмотре всей государственной гуманитарной концепции не идет. 

"Это лобби 95 квартала и личный интерес команды президента. Никакого пересмотра гуманитарного подхода в целом не будет. Здесь все просто, это узкопрофильное отраслевое регулирование. У нас за последнее время было принято несколько проектов в поддержку кинопроизводителей. То есть, это очередное точечное решение проблемы, которая близка и понятна команде президента, и мешает им сохранить былую прибыльность и нарастить потенциал в этой сфере", - говорит "Стране" Бортник. 

Отметим, что в любом случае отмена украинизаторских норм для телеканалов и газет - это безусловно плюс. Главное, чтобы и по этому пункту власти не дали заднюю, испугавшись протестов Вятровича и Ко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Сериалы, укранизация, фильмы, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Преподаватель, чью фразу о
Преподаватель, чью фразу о "псячей мове" распространяют СМИ, заявил о манипуляции
17-мая-2021, 15:38
Креминь заявил что русскоязычный гимн Одессы не соответствует закону
Креминь заявил что русскоязычный гимн Одессы не соответствует закону
3-мая-2021, 09:48
Закрыли сотни русских школ, нашли зраду в гимне Одессы. Как мовный омбудсмен Креминь о своей работе отчитался
Закрыли сотни русских школ, нашли зраду в гимне Одессы. Как мовный омбудсмен Креминь о своей работе отчитался
29-апр-2021, 21:37
Мендель и Аваков заявляют о
Мендель и Аваков заявляют о "нашем русском языке". Что это значит и будут ли перемены в политике украинизации?
6-апр-2021, 12:50
О существовании
О существовании "украинского русского языка" заявила Мендель
5-апр-2021, 10:55

Последние новости

17:49
События
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
17:47
События
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
17:44
События
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
17:42
События
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко
16:48
События
Второй раз за 9 месяцев в Луцке задержали одного и того же врача-сутенера
16:42
События
Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг
14:42
События
Через неделю послы ЕС продлят запрет на инвестирование в Крым
14:41
События
Новую статую Свободы Франция пришлет США
14:39
События
ГБР хочет купить 15 телевизоров по 23 тысячи гривен за каждый
11:58
События
Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине
11:57
События
Как кланы Закарпатья ведут битву за контроль над наркотиками и контрабандой
11:55
События
Условия украинским заробитчанам, чтобы закрыть дефицит рабочей силы облегчить хочет Польша
11:54
События
Ослабить карантин на летний период Ляшко пообещал украинцам
11:51
События
У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба
11:27
События
Планету в честь известного украинского физика назвал международный астрономический союз
10:47
События
В США погиб актер, звезда сериалов "Спасатели Малибу" и "Приключения Тарзана"
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 мая 2021
Вчера, 2021-05-30
21:49
События
Местные жители нашли мальчика, который ушел в лес с собакой и не мог ответить на крики
21:42
События
Байден назвал одну из тем переговоров с Путиным в Женеве
21:37
События
Почему сторонники Стерненко сегодня не громили офис Зеленского?

Новости ТОП-7

Почему у Ахметова разладились отношения с Зе и к чему это приведет10393
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 мая 20213995
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 мая 20212843
В подвале виллы в Германии 4-летний мужчина хранил торпеду, зенитку и 40-тонный нацистский танк1953
Лукашенко искупался в море после предложения Путина866
Строить канал "Стамбул" в обход Босфора в конце июня начнет Турция508
Как в Египте погиб бывший глава украинской разведки и что о нем известно475

Досуг

Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика
Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика
Не секрет, что продукция яблочной компании проходит весьма простой эволюционный путь, который сопровождается значительными колебаниями стоимости изделий, которые резко теряют актуальность после выхода нового устройства.
Сегодня, 18:1752
Классификация защитной экипировки для катания на роликах
Классификация защитной экипировки для катания на роликах
Защита необходима в любом случае, и ее наличие не определяется ни возрастом, ни опытом роллера. При падении травмы могут быть самыми разнообразными, и в первую очередь страдает кожа, особенно в момент скольжения. Удары грозят не только ушибами, особенно если говорить о локтях и коленях.
Сегодня, 14:3184
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Вы поклонник япоской кухни, в частности, время от времени балуете себя разнообразными сушами? Скорее всего, вы уже хотя бы раз да заказывали ролы в режиме «онлайн» с доставкой на дом.
Сегодня, 12:1199
Как правильно выбрать проектор?
Как правильно выбрать проектор?
Проекторы помогают решать самые различные задачи, чаще всего, они используются в офисной и образовательной среде — для презентаций. Не менее востребованными остаются проекторы для дома, в составе домашнего кинотеатра.
Вчера, 21:50151
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Принято считать, что самыми востребованными материалами для изготовления стульев и кресел уже давно стали пластик и металл. На самом деле такая ситуация сложилась только в бюджетном сегменте.
29-мая-2021, 18:41295
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Если необходимо срочно получить лицензию МЧС, стоит обратиться к профессионалам компании СтройЮрист в Уфе. Для этого достаточно перейти по ссылке https://ufa.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/.
29-мая-2021, 10:22297

События

Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
"Слуги народа" готовят послабление закона о тотальной украинизации для отечественных производителей теле- и кинопродукции.
Сегодня, 17:4975
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план, согласно которому на улицах республики снова должны пройти массовые акции протеста.
Сегодня, 17:4769
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
В июне Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена поставить в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95.
Сегодня, 17:4467
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко
В Апелляционном суде подтвердили виновность радикала Сергея Стерненко и Руслана Демчука по статье 146 УК - похищение человека.
Сегодня, 17:4266
Второй раз за 9 месяцев в Луцке задержали одного и того же врача-сутенера
Второй раз за 9 месяцев в Луцке задержали одного и того же врача-сутенера
В Луцке правоохранители задержали работника одной из больниц города, который предлагал своим клиентам женщин для получения секс-услуг.
Сегодня, 16:4876
Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг
Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг
Предприниматель Николай Чмырь займется разработкой дизайна эмблемы и флага для Офиса генпрокурора за 30 тыс. гривен (чуть больше 1 тыс. долларов).
Сегодня, 16:4279
7 Днів