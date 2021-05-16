 

16 гектаров ВДНХ застроят ради президентского университета

События Сегодня, 20:5058
16 гектаров ВДНХ застроят ради президентского университета

Строительство университета, считают чиновники, является "логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ".

Строительство президентского университета на территории ВДНХ в Киеве за три года будет стоить 7,2 млрд грн. Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на пресс -конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

Университет разместят на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) на площади 16 гектаров. Площадь застройки – 25 800 квадратных метров. В настоящее время территория ВДНХ составляет 286 га, из них: 48 га – застройка и 171 га – сады и парки. Таким образом президентский университет может занять 5,6% территории всего комплекса или 6,7% территории, сейчас свободной от застройки.

"Развитие президентского университета совместно с биокластером и биоклиникою является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ, для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – сказал министр.

На территории университета будут размещаться 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Указ президента № 217/2021 "Вопрос проекта "Президентский университет" обнародован на сайте главы государства. Глава государства поручил Кабинету министров "проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет" как современной образовательной платформы".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время открытия форума "Украина 30. Образование и наука" заявил, что вскоре в Украине появится новый ВУЗ — "президентский университет". "Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего", — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что в "президентском университете" будут готовить специалистов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, президентский, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине
Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине
Сегодня, 11:58
Цифровизацию обсудит Зеленский в понедельник на форуме
Цифровизацию обсудит Зеленский в понедельник на форуме "Украина 30"
16-мая-2021, 20:03
Уже третьей стране подписать декларацию о европерспективе Украины предложил Зеленский
Уже третьей стране подписать декларацию о европерспективе Украины предложил Зеленский
13-мая-2021, 09:46
Новое название для Второй мировой войны предложил Зеленский
Новое название для Второй мировой войны предложил Зеленский
8-мая-2021, 19:06
В Украине будут закрывать университеты – Всемирный банк дает на это 200 млн
В Украине будут закрывать университеты – Всемирный банк дает на это 200 млн
23-апр-2021, 15:13

Последние новости

20:54
События
351 украинец смог получить доступную ипотеку Зеленского
20:52
События
1500 км за один день. В США попробовали проехать это расстояние на электрокаре
20:50
События
16 гектаров ВДНХ застроят ради президентского университета
17:49
События
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
17:47
События
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
17:44
События
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
17:42
События
Виновным в похищении человека и незаконном владении оружием суд признал Стерненко
16:48
События
Второй раз за 9 месяцев в Луцке задержали одного и того же врача-сутенера
16:42
События
Офис генпрокурора заплатит бизнесмену Чмырю тысячу долларов за новые эмблему и флаг
14:42
События
Через неделю послы ЕС продлят запрет на инвестирование в Крым
14:41
События
Новую статую Свободы Франция пришлет США
14:39
События
ГБР хочет купить 15 телевизоров по 23 тысячи гривен за каждый
11:58
События
Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине
11:57
События
Как кланы Закарпатья ведут битву за контроль над наркотиками и контрабандой
11:55
События
Условия украинским заробитчанам, чтобы закрыть дефицит рабочей силы облегчить хочет Польша
11:54
События
Ослабить карантин на летний период Ляшко пообещал украинцам
11:51
События
У мужчины в Киеве в руках взорвалась бомба
11:27
События
Планету в честь известного украинского физика назвал международный астрономический союз
10:47
События
В США погиб актер, звезда сериалов "Спасатели Малибу" и "Приключения Тарзана"
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 мая 2021

Новости ТОП-7

Почему у Ахметова разладились отношения с Зе и к чему это приведет10889
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 мая 20214019
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 мая 20213439
Лукашенко искупался в море после предложения Путина955
Строить канал "Стамбул" в обход Босфора в конце июня начнет Турция530
Как в Египте погиб бывший глава украинской разведки и что о нем известно491
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 мая 2021473

Досуг

Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика
Подешевеет ли iPhone 12 после выхода iPhone 13 - обзор и аналитика
Не секрет, что продукция яблочной компании проходит весьма простой эволюционный путь, который сопровождается значительными колебаниями стоимости изделий, которые резко теряют актуальность после выхода нового устройства.
Сегодня, 18:1771
Классификация защитной экипировки для катания на роликах
Классификация защитной экипировки для катания на роликах
Защита необходима в любом случае, и ее наличие не определяется ни возрастом, ни опытом роллера. При падении травмы могут быть самыми разнообразными, и в первую очередь страдает кожа, особенно в момент скольжения. Удары грозят не только ушибами, особенно если говорить о локтях и коленях.
Сегодня, 14:3193
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Где заказать вкусные суши в Одессе онлайн?
Вы поклонник япоской кухни, в частности, время от времени балуете себя разнообразными сушами? Скорее всего, вы уже хотя бы раз да заказывали ролы в режиме «онлайн» с доставкой на дом.
Сегодня, 12:11104
Как правильно выбрать проектор?
Как правильно выбрать проектор?
Проекторы помогают решать самые различные задачи, чаще всего, они используются в офисной и образовательной среде — для презентаций. Не менее востребованными остаются проекторы для дома, в составе домашнего кинотеатра.
Вчера, 21:50158
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Деревянные кресла: типы древесины и нюансы ухода за мебелью
Принято считать, что самыми востребованными материалами для изготовления стульев и кресел уже давно стали пластик и металл. На самом деле такая ситуация сложилась только в бюджетном сегменте.
29-мая-2021, 18:41303
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Услуги по оформлению лицензии МЧС
Если необходимо срочно получить лицензию МЧС, стоит обратиться к профессионалам компании СтройЮрист в Уфе. Для этого достаточно перейти по ссылке https://ufa.stroyurist.ru/services/license/litsenzii-mchs/.
29-мая-2021, 10:22304

События

351 украинец смог получить доступную ипотеку Зеленского
351 украинец смог получить доступную ипотеку Зеленского
Почти четверть договоров была заключена за две последние недели из трех месяцев действия программы.
Сегодня, 20:5456
1500 км за один день. В США попробовали проехать это расстояние на электрокаре
1500 км за один день. В США попробовали проехать это расстояние на электрокаре
Не секрет, что помимо высоких цен потенциальных покупателей электромобилей отпугивает еще и медленная зарядка батарей.
Сегодня, 20:5280
16 гектаров ВДНХ застроят ради президентского университета
16 гектаров ВДНХ застроят ради президентского университета
Строительство университета, считают чиновники, является "логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ".
Сегодня, 20:5059
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
Почему у Зеленского решили отсрочить тотальную украинизацию фильмов и сериалов
"Слуги народа" готовят послабление закона о тотальной украинизации для отечественных производителей теле- и кинопродукции.
Сегодня, 17:4997
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
О новых акциях протеста в Беларуси объявила Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план, согласно которому на улицах республики снова должны пройти массовые акции протеста.
Сегодня, 17:47101
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
В июне Беларусь сократит поставки бензина в Украину в пять раз
В июне Белорусская нефтяная компания (БНК) намерена поставить в Украину около 10 тыс. тонн бензина марки А-95.
Сегодня, 17:4492
7 Днів