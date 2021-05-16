16 гектаров ВДНХ застроят ради президентского университета

Строительство университета, считают чиновники, является "логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ".

Строительство президентского университета на территории ВДНХ в Киеве за три года будет стоить 7,2 млрд грн. Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на пресс -конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

Университет разместят на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ) на площади 16 гектаров. Площадь застройки – 25 800 квадратных метров. В настоящее время территория ВДНХ составляет 286 га, из них: 48 га – застройка и 171 га – сады и парки. Таким образом президентский университет может занять 5,6% территории всего комплекса или 6,7% территории, сейчас свободной от застройки.

"Развитие президентского университета совместно с биокластером и биоклиникою является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ, для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – сказал министр.

На территории университета будут размещаться 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Указ президента № 217/2021 "Вопрос проекта "Президентский университет" обнародован на сайте главы государства. Глава государства поручил Кабинету министров "проработать вопрос о подготовке и реализации проекта "Президентский университет" как современной образовательной платформы".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время открытия форума "Украина 30. Образование и наука" заявил, что вскоре в Украине появится новый ВУЗ — "президентский университет". "Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего", — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что в "президентском университете" будут готовить специалистов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.