1500 км за один день. В США попробовали проехать это расстояние на электрокаре

Не секрет, что помимо высоких цен потенциальных покупателей электромобилей отпугивает еще и медленная зарядка батарей.

Так, недавнее исследование в Калифорнии показало, что многие обладатели электрокаров в итоге возвращаются к автомобилям с ДВС — каждый пятый из числа опрошенных. Одной из основных причин называлось отсутствие доступа к станциям быстрой зарядки, так как при подключении дома или на работе к бытовой электросети процесс затягивался до 8-10 часов. А ведь американцы еще и любят путешествовать своей необъятной стране.

Инженер Джейсон Фенске из США решил проверить, какое расстояние можно преодолеть на электротяге за один световой день. Причем воспользовался для эксперимента самой доступной моделью Tesla, правда, в дальнобойном исполнении Performance. По паспорту запас автономного хода у такой Tesla Model 3 составляет около 500 километров.

При средней скорости 95 км/ч поездка длиной 1565 километров заняла в общей сложности 16 часов 30 минут. При этом, за рулем Джейсон провел 14 часов 6 минут и 2 часа 24 минуты потратил на зарядку, т.е. примерно одну минуту из каждых пяти минут вождения. Остановился он лишь потому, что доехал до своего отеля — остатка емкости в батарее хватило бы, чтобы проехать запланированные 1000 миль (чуть больше 1600 км).

Общая стоимость зарядки составила около 89 долларов и Фенске подсчитал, что бензиновому автомобилю с расходом 9,8 л/100 км такая поездка обошлась бы по топливу минимум 100 долларов. Есть, конечно, машины и с более скромным аппетитом, но их не сравнить по мощности с Tesla Model 3, которая первой "сотни" достигает уже через 3 секунды.