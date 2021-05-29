351 украинец смог получить доступную ипотеку Зеленского

Почти четверть договоров была заключена за две последние недели из трех месяцев действия программы.

По состоянию на 31 мая банки, участвующие в программе "Доступная ипотека 7%", подписали 351 кредитный договор на общую сумму 297,3 млн грн. Четверть договоров направлены на покупку жилья на первичном рынке, остальные – на вторичном. Такие данные приводит Минфин.

По состоянию на 17 мая было подписано 268 договоров на общую сумму 223,7 млн грн.

Программа действует три месяца, с 1 марта. Получается, что за две последних недели заключены 24% общего количества договоров.

Также банки сейчас рассматривают 667 заявок на участие в программе на общую сумму 587,2 млн грн. Две недели назад заявок на рассмотрении было 571.

По числу полученных заявок лидируют Ощадбанк, Укргазбанк и банк "Глобус". Но по отношению числа договоров к заявкам безусловный лидер – Кредобанк. У него 84 договора при 108 заявках.