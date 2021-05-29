 

На вооруженных полицейских, которые задержали его приятеля бросился хулиган в Ровно

События Сегодня, 09:5190
На вооруженных полицейских, которые задержали его приятеля бросился хулиган в Ровно

В Ровно произошла драка между полицейскими и другом хулигана, приятель которого был задержан стражами правопорядка за избиение на АЗС.

Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что молодой человек напал на полицейских, вооруженных автоматом и пытался наносить им удары.

По данным журналистов, всё началось с того, что наряд полиции охраны приехал на АЗС на вызов, где трое хулиганов до беспамятства избили парня. Когда же одного из нападавших задержали прибывшие полицейские, то его подельник бросился на правоохранителей, чтобы отбить у них товарища.

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Теги: news, новости, Украина, Ровно, хулиган, полиция, 7dniv, 7dnivinfo  
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