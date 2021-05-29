Блогеры в Киеве разгромили квартиру и уехали на полицейском авто

Скандальная киевская блогерша, известная под ником ttiisshhiinnaa, вместе с молодым человеком и друзьями разгромила очередную съемную квартиру.

На место вызвали полицию.

Видео из инстаграм-сториз девушки публикует Telegram-канал "Киев Оперативный".

На кадрах видно, что девушка и ее молодой человек нетрезвы. Они возмущены, что в квартиру приехала полиция. Блогерша заявляет, что это не она разгромила квартиру, а ее друзья. По ее мнению, претензий у правоохранителей к ней и ее молодому человеку быть не должно.

Также она оскорбляет полицейских, нецензурно ругается и ведет себя вызывающе. В итоге она сообщает, что ее молодого человека забрали в райотдел. Сама она также уезжает на полицейской машине.