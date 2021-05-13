Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции появилось у Зеленского

Защита необходима в любом случае, и ее наличие не определяется ни возрастом, ни опытом роллера. При падении травмы могут быть самыми разнообразными, и в первую очередь страдает кожа, особенно в момент скольжения. Удары грозят не только ушибами, особенно если говорить о локтях и коленях.

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