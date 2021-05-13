Структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции появилось у Зеленского

В Украине появилось структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции.
Им будет заниматься заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 1 июня.
"Введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на европейской и евроатлантической интеграции Украины", - говорится в сообщении.
Первоочередными задачами Жовквы будет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.