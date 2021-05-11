Немецким журналистам о российском блицкриге на Донбассе и о роли Лукашенко рассказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский допускает вариант российского блицкрига на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Есть много вариантов военных действий со стороны РФ, в том числе операции с моря. Мы очень обеспокоены. Есть вариант, о котором вы говорили: прорыв коридора в Крым. Это также может привести к эскалации со стороны оккупированного Донбасса - к "блицкригу" за пределами временно оккупированных территорий до административных границ Донецкой и Луганской областей", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил о возможных опасностях с других сторон. В частности, опасной глава государства назвал ситуацию в Беларуси на северной границе Украины.

"Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь настойчиво работают над договоренностями друг с другом. Может быть, это может включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим опасности для себя - вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью", - заявил Зеленский.