Должность заместителя главы Офиса президента получил экс-посол Украины в Турции Сибига

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига, уволенный с этой должности 19 мая, назначен заместителем руководителя Офиса президента и будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.

Указ №221/2021 президента Владимира Зеленского об этом назначении опубликован на сайте главы государства.

"На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства", - говорится в сообщении.