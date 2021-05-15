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События Сегодня, 15:4086
Пьяный байкер в Киеве попал в ДТП, выбросил пассажира с травмой, устроил погоню от копов и скрылся в метро

В Киеве полиция отыскала байкера, который потерял своего пассажира и бросил его травмированного прямо посреди дороги.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

О случившемся правоохранителям сообщили очевидцы ДТП. По их словам, во время движения по дороге мотоцикл упал на проезжую часть, после чего пилот поднял его и уехал, оставив на дороге своего травмированного пассажира. Ориентировку на сбежавшего мотоциклиста передана патрульным экипажам. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Вскоре байкера обнаружили, но на требования полиции остановиться он не отреагировал и снова попытался скрыться. Во время погони он бросил мотоцикл у входа в метро Почайна, перепрыгнул турникеты, перебежал платформу и вышел из другого выхода, в надежде таким маневром обмануть преследователей. Однако на выходе его уже ждал другой экипаж, который и задержал беглеца.

"Патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке водитель отказался", - говорится в сообщении.

На мотоциклиста составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КоАП), невыполнение требований об остановке (ст.122- 2 КоАП), оставление места ДТП (ч.2 ст.126 КоАП)), а также постановление за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством (ч.2 ст.126 КоАП).

Злоумышленнику грозит штраф в размере более 10 тысяч гривен за управление транспортным средством в нетрезвом виде. По остальным статьям предусмотрены штрафы от 170 до 510 гривен.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, ДТП, байкер, 7dniv, 7dnivinfo  
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