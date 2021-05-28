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События Сегодня, 20:0041
Турция ослабила карантин. Открылись рестораны и спортзалы

В Турции, куда украинцы теперь не могут попасть без отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, со вторника, 1 июня, началась очередная фаза ослабления карантинных ограничений.

В частности, теперь могут работать заведения общественного питания и спортзалы.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

В стране с сегодняшнего дня возобновляется работа ресторанов и кафе, но в помещении смогут находиться не более двух посетителей за одним столиком и не более трех человек за столиком на верандах. Также с соблюдением противоэпидемических мер начали работать кинотеатры.

Помимо этого возобновили работу спортзалы и фитнес-клубы, однако бассейны и бани остаются закрытыми

Власти Турции также сохранили действие комендантского часа по выходным дням, разрешив при этом работу продуктовых магазинов и лавок по воскресеньям.

Также в случае прохождения вакцинации от коронавирусной болезни перестают действовать особые ограничения для людей младше 18 и старше 65 лет.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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