Украина вошла в ТОП-5 стран чаще всего создающих сети аккаунтов для манипуляции общественным мнением

По данным из недавнего отчёта Facebook, лидирует в этом рейтинге Россия, у которой 27 сетей.

На втором месте в рейтинге идёт Иран: 23 сети, из них 9 связаны непосредственно с государством. По 9 сетей насчитали у Мьянмы (в основном военные или полиция) и США (теории заговора, политика, PR агентства, СМИ).

Замыкает пятёрку лидеров Украина. За период 2017-2020 гг администрация Facebook насчитала 8 сетей аккаунтов, связанных с Украиной, занимающихся распространением информации (в том числе и ложной), направленной на манипуляцию общественным мнением. (PR/рекламные агентства, политические партии).