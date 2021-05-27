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События Сегодня, 09:3177
Стукач-мафиози по кличке Головорез, который убил больше ста человек в Италии вышел на свободу

В Италии, 31 мая, после 25 лет за решеткой, досрочно вышел на свободу одиозный член сицилийской "Коза Ностра" Джованни Бруска по кличке Головорез.

Сейчас ему уже 64 года.

Именно Бруска взорвал в 1992 году судью Джованни Фальконе, который вел дела против мафии (тогда погибла жена судьи и трое полицейских - Ред.). А через два месяца после той расправы последовало убийство еще одного судьи по борьбе с мафией - Паоло Борселлино. Это стало одним из самых громких эпизодов долгой и жестокой борьбы Италии с организованной преступностью, как передает CNN.

Однако после ареста Джованни Бруска пошел на сотрудничество с властями и помог прокуратуре Италии в борьбе против кланов "Коза Ностра".

Свое прозвище - Головорез - он получил за исключительную жестокость. Бруска признал свою причастность к убийству более чем ста человек, в том числе 14-летнего ребенка, тело которого растворили в кислоте.

Мафиози был арестован в 1996 году, его приговорили к пожизненному лишению свободы, причем 26 лет из своего пожизненного срока он получил за взрыв бомбы, в результате которого и погиб судья Джованни Фальконе. Однако преступника выпустили из тюрьмы, назначив четырехлетний испытательный срок. Его досрочное освобождение объясняется сотрудничеством мафиози со следствием.

"Независимо от того, что можно подумать о зверствах, которые он совершил в то время, было сотрудничество", - заявил главный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро Де Рахо.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, мафия, Бруско, 7dniv, 7dnivinfo  
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