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События Сегодня, 09:3593
Участница скандальной ню-фотосессии в Дубае заявила об изнасиловании. Ее обвинили в вымогательстве

Участница скандальной "голой" фотосессии в Дубае, 23-летняя Наталья Чуприна из Днепра, заявила о том, что ее избили и изнасиловали. По ее словам, это произошло 21 апреля, через несколько недель после ее возвращения из тюрьмы Дубая на родину. А поводом для изнасилования, по ее словам, стало "неподобающее поведение" девушки в ОАЭ.
 
При этом житель Днепра Валерий Д., которого девушка обвиняет в нападении на нее, утверждает, что не вступал с ней в интимные отношения. А сама Наталья, по его словам, вымогала у него 5 тысяч долларов в обмен на отзыв заявления в полицию.
 
"Страна" пообщалась с обеими сторонами конфликта – и с Натальей Чуприной, и с Валерием Д., которого она обвиняет в изнасиловании.

Мы публикуем обе версии событий.

"Среди двора Валера просто разделся"

По словам Натальи, ранее с Валерием Д. они не были знакомы лично. Их свели общие знакомые.

"Я была в поисках квартиры, знакомые решили мне помочь в этом деле и почему-то дали ему мой контакт", – говорит "Стране" Наталья. 

На уточняющий вопрос о том, хотел ли Валерий сдать ей жилье, Наталья отвечает уклончиво.
 
"Не то, чтобы… Возможно, хотел чем-то помочь. Он написал мне сообщение: "Привет! Мне твой контакт дал вот этот человек, он сказал, ты ищешь жилье". Дальше он попросил мой Instagram. А спустя неделю он мне позвонил и пригласил к себе отдохнуть, погулять на дачу за городом. Там еще был его друг. Я его тоже не знала", – отмечает Наталья Чуприна.
 
Она утверждает, что не думала о том, может ли ей грозить опасность, когда согласилась поехать к двум незнакомым мужчинам на дачу.
 
"Я согласилась. Просто в городе меня все знают. Ну как... Не прямо все, но многие. И я привыкла, что в моем городе со мной никогда ничего плохого не случалось. Я всегда спокойно выходила на улицу и гуляла... Это была моя ошибка. Я не отрицаю того, что я сглупила и решила поехать, встретиться с человеком, которого никогда не видела", – комментирует девушка.

По словам Натальи, Валерий вызвал ей такси, встретил и купил для нее шампанское. Как утверждает девушка, она выпила пару бокалов. 

В какой-то момент, как утверждает Наталья, разговор с Валерием перешел в агрессивную форму.

"Получается как: этот Валера знает моего бывшего парня. Я его мужем называла – мы жили вместе. И я сказала Валере, что мы хотели завести детей. На что Валера ответил мне, что я конченая, что я вообще не соображаю. Сказал, что мой бывший парень – собачник. Ну, он дома держал собак. И Валера начал возмущаться, что от него вечно шерсть. И Валера утверждал, что я конченая, потому что хотела с таким человеком завести семью. Я промолчала. А он рассказывал про свою семью. У него есть ребенок – сын, жена есть, но он дал понять, что они уже в разводе", – вспоминает Наталья.

Потом зашла речь о поездке Натальи Чуприны в Дубай. О том, что она тоже участвовала в скандальной ню-фотосессии в мусульманской стране, Наталья сама рассказала Валерию. Тот, с ее слов, осудил ее за неподобающее поведение. 

"Так как это была резонансная новость на весь мир, мне захотелось поделиться этим. Я просто спросила, слышали ли они новости о Дубае? Они сказали, что нет, начали расспрашивать, что там в Дубае было. Ну я и решила показать это голое фото с балкона, потому что они не верили мне, что я там была. Говорю, мол, меня там на одной фотографии видно. Хоть и со спины, но по татуировке можно узнать. После чего Валера начал опять в мою сторону возмущаться. Говорить, что якобы я не тем занимаюсь по жизни. Мол, так нельзя, зачем эти голые фото и все в таком плане", – говорит девушка.

Наталья Чуприна говорит "Стране", что отреагировала на претензии Валерия по поводу ню-фотосессии в Дубае с юмором.
 
"Я ответила ему шуткой: я хороший пример плохого поведения. И все, давайте на этом остановимся. Дальше разговор перешел уже в другое русло", – вспоминает девушка. 

По ее словам, они проговорили еще около часа-полутора. И Наталья решила, что пора ехать домой.

"У меня был поезд в два часа ночи из Днепра в Киев, я должна была ехать на передачу к Леше Дурневу "Дурнев ищет парня". И вот мне уже пора было уезжать с дачи. Я спросила у Валеры, даст ли он мне денег на такси, он сказал "не дам". А, нет, не так было. Я подошла к телефону, а он мне говорит: "Нет, ты поедешь через час". Говорю – мне пора домой. Уже было около девяти вечера. Я ответила, что поеду за свои деньги. Он начал возмущаться. И в этот момент я заматерилась, сказала: "Короче, е**ла я в рот такое". Он начал говорить мне, что я охренела и начал подходить ближе. Я уже забыла в этот момент, что мне нужно звонить в такси. Я машинально позвонила папе и начала просто кричать в трубку: "Пожалуйста, помоги, меня хотят избить!". В этот момент Валера просто выхватывает у меня телефон и начинает бить меня по голове", – рассказывает Чуприна.
 
Она утверждает, что Валерий ударил ее руками несколько раз. "Бил руками. Может, два, три раза... Два удара точно было. По голове и по лицу. У меня потом даже был синяк под бровью. Я упала на пол, а Валера начал разговаривать с моим папой по телефону", – вспоминает девушка.

По ее словам, Валерий сказал ее отцу, что девушку никто не обижает. "Но она плохо себя ведет, что мне с ней делать?" – цитирует слова Валерия Наталья.
 
"Я не знаю, что папа ему говорил… Папа ему сказал, чтобы он отвез меня домой, что мы сами разберемся, что у меня очень слабая психика и мне нельзя нервничать. Я действительно работаю с психологом, мне иногда даже лечение назначают – нервы успокоить. Я сидела и плакала, просила Валеру отпустить меня, говорила, что хочу домой. А он мне: "Рот свой закрой, шалава! Потому что я тебя в лес вывезу". Ну и я замолчала. Пока я сидела и плакала, он несколько раз выходил на улицу, говорил с моим отцом. Я не знала, что мне делать, потому что я без телефона, без связи, людей вокруг больше нет. Получается, он разговаривал с отцом, и он попросил Валеру отвезти меня домой. Валера сказал, мол, хорошо, сейчас она успокоится, и я отвезу ее домой, сегодня ваша дочь будет дома. Папа назвал ему адрес. Потом Валера положил трубку, и я попросила его отдать мне мой телефон. А он сказал: "Ты сегодня остаешься здесь", – рассказывает девушка.
 
Наталья Чуприна говорит, что умоляла Валерия отпустить ее. Однако он отказывался.

"Включил музыку, поднял меня и начал со мной танцевать. В итоге я просто уже смирилась и сказала ему, что останусь. Но лягу спать в отдельной комнате. А он говорит: "Нет. Ты ляжешь со мной". Мы заходим в комнату, я ложусь на кровать, укрываюсь одеялом и просто жду, что будет происходить дальше", – говорит девушка.

Далее, по словам Натальи, Валерий ее изнасиловал.

"Я отпихивалась и кричала. Меня очень сильно из-за нервов начало сушить. Во рту пересохло так, что я даже разговаривать не могла толком. Как у меня получалось, так я кричала: "Отпусти меня, я очень сильно хочу пить. Я сейчас умру, пожалуйста, отпусти меня. Не надо, не трогай меня". 

После этого она пошла в ванную. По словам Натальи, Валерий заставлял ее пить воду из-под крана. 
 
"Он подходит опять ко мне, стоит полностью голый. Начинает ко мне приставать. Я отпихиваю его, забегаю в комнату, надеваю штаны и просто выбегаю на улицу в этот момент. И на фоне этого всего я начинаю просто кричать. Как можно сильнее. Он выбежал за мной и из-за того, что я кричу, он начал меня опять бить. Я уже как-то пыталась ударить в ответ, но не получалось. И когда я уже очень сильно кричала, он мне просто открыл калитку и сказал: "Пи*дуй на*уй отсюда", – рассказывает девушка.

По ее словам, на улице ей встретился прохожий мужчина, которого она попросила о помощи. Он отвел ее к своим друзьям, и они решили вызвать полицию. 

"Приехала полиция вместе со скорой, и мы вернулись к дому Валеры. Он уже спал. Я не знаю, сколько там времени прошло, полчаса, может быть. Еще 10-15 минут полиция в окна светила, пытались достучаться, чтобы они открыли дверь... В итоге выбежал Валера... Из того, что помню, это то, что он бегал там во дворе, что-то пытался доказать, они с полицией потом куда-то отошли... Валера пытался доказать, что меня никто не трогал, никто не бил, что я обычная проститутка, которую он вызвал. Что я под наркотиками, ну и все в этом духе", – рассказывает Наталья Чуприна.

"У меня вымогают 5000 долларов"

Версия Валерия Д. в отдельных моментах совпадает с показаниями Натальи. Но не сходится только один ключевой факт: Валерий утверждает, что не бил ее и не насиловал.

"Это было у моего друга дома. Я сам позвонил Наташе. У меня двое знакомых с ней "гуляли", а после этого лечились от венерических заболеваний. Мы ее звали не с целью секса, а просто ради компании. Ну... Я знал, что от нее два мужика заразились. Я же нормальный человек. Нормальный человек будет, зная, что девушка заразна, сексом с ней заниматься?" – рассуждает в комментарии "Стране" Валерий Д.

На вопрос, для чего тогда он позвал к себе девушку в гости, зная такие про нее подробности, Валерий отвечает так:

"С чего меня дернуло набрать эту Наташу – одному Богу известно. Позвонил, мол, хочешь –  приезжай. Она: "Да, приеду". Приехала эта Наташа. Мы просто общались, пили шампанское. Специально для Наташи купили две бутылки. Одну она выпила и во второй там чуть-чуть осталось", – рассказывает "Стране" Валерий Д. 

Валерий утверждает, что с помощью заявления в полицию об изнасиловании, которое Наталья подала уже в Киеве, девушка просто пытается заработать. По словам мужчины, она вымогала у него деньги в обмен на отзыв заявления. 

"Это просто способ заработать денег. Она меня неделю терроризировала звонками, потом я уже не выдержал – взял трубку и говорю: "Что ты от меня хочешь?". На что она мне отвечает: "Дай мне денег". Я сказал ей: "Ты денег от меня не увидишь. Я же тебе не благотворительный фонд", – воспроизводит беседу Валерий Д. 
 
Он уточняет, что о конкретных суммах Наталья не говорила. Зато сумму озвучил ее адвокат Ярослав – 5 тысяч долларов.

После этого Валерий обратился к сотрудникам ГБР, объяснил ситуацию, и было принято решение "взять" адвоката Натальи Чуприны на взятке.

"Они мне сказали тянуть время, чтобы они приехали из Киева в Днепр. Ярослав звонил и настаивал отдать деньги в выходные. Во вторник утром сотрудники ГБР зашли в Единый реестр досудебных расследований и увидели, что никакого уголовного дела на меня нет. В 11:34 я написал Ярославу сообщение: "Занимаюсь вопросом, точный результат дам к вечеру. Наберу". А в 13:16 Ярослав ответил, что ему сказали прекратить со мной общение", – вспоминает Валерий Д.

Наталья отвечает, что деньги лично она не вымогала. Но при этом такой совет давала ее подруга, и она ее фразу повторила в разговоре с Валерием.

"Я приехала в Днепр обратно, по месту писать заявление. И он (Валерий. – Ред.) в этот момент мне звонил. Говорит: "Наташ, ну ты же понимаешь, что никакого изнасилования не было, я тебя и пальцем не трогал". "А у меня побои есть", – говорю ему. На что он: "Ну хорошо, и что ты от меня хочешь?". А подруга моя сидела рядом и говорит такая – "денег". То есть, это не я, это подруга сказала. Я подтвердила, что да, денег, но я не сказала целую фразу: "Мне нужны от тебя деньги". Он потом второй раз перезванивал, и я сказала, что мне от него ничего не надо. То есть, я не вымогала. Я не сказала: "Либо ты даешь мне деньги, либо я пишу заявление". Я целенаправленно ехала писать заявление. У меня была цель: либо посадить его, либо наказать. А то, что мы просто к слову сказали "деньги" – ну вырвалось у подруги, с кем не бывает", – уверяет Наталья Чуприна. 
 
По ее словам, вскоре и она, и Валерий должны пройти проверку на полиграфе. Однако сам Валерий говорит "Стране", что ему ничего об этом не известно. И даже уголовного дела против него нет. 

"Все затихло. Ни про какой полиграф речи не шло. Сейчас просто вот эта вся ерунда в виде сплетен по городу ходит", – заявляет Валерий Д. 

Как Наталья Чуприна попала в Дубай

Наталья Чуприна также нам подробно рассказала, как попала на скандальную ню-фотосессию в Дубай. 

"Поступило предложение поехать в Дубай. Меня сначала не хотели брать, но я напросилась. О том, что не хотели, мне сказали потом. Они боялись, что я могу потеряться в аэропорту, что я не особо осведомлена в их сфере и я еще мало чего знаю. Боялись, что я где-то могу затупить, сделать что не так. Поэтому и не хотели брать в Дубай, чтобы со мной ничего не произошло. Это было больше для моей безопасности. Мне одна из девочек сказала: "Мы думаем, что ты тупенькая". Но это было по-дружески, я не обиделась", – говорит девушка.
 
По словам Натальи, ее знакомые девушки рассказали ей о том, что планируется такое путешествие, которое организовывает Виталий Гречин. 
 
"Я подошла к Виталику, сама у него спросила, возьмет ли он меня в Дубай. Он сказал: "Да". Это было в Киеве, я приезжала на фотоссесию и виделась с ними", – уточняет Наталья.
 
Она говорит, что "пытается" заниматься моделингом. 
 
А то самое обнаженное фото девушек, среди которых оказалась и сама Наталья, было, по ее словам, незапланированным. Идея сделать скандальный "голый" снимок на балконе появилась спонтанно.
 
"Мы просто гуляли и отдыхали. Есть отель, есть номер, фотография на закате – да, давайте. Предложение поступило от Алексея Концова. Когда мы еще отдыхали в бассейне, он подплыл к нам и говорит, что хочет сделать общую фотографию. Мы красивые в купальниках, 25 девочек и Алексей посередине. А потом ему захотелось в номере такое фото сделать и без купальников", – признается девушка.
 
На вопрос, почему она согласилась участвовать в такой фотосессии, Наталья говорит, что не знала о последствиях. Хотя подобное фото в мусульманской стране чревато выяснениями отношений с полицией.
 
"Мы об этом не знали. Я до последнего была спокойна. Я даже в камере СИЗО не понимала, что нас уже посадили. Все плачут, а я стою и говорю: "А что происходит?" – говорит Наталья Чуприна.
 
При этом именно Виталий Гречин (организатор поездки в Дубай с компанией девушек), по словам Натальи, указал дубайской полиции на номер, где остановились украинки. И Наталья была в их числе. 
 
"Днем задержали Алексея, а вечером – уже нас. Виталика не было в номере, когда к нам пришла полиция. Он уже в обед, к трем часам, пропал из Сети – как оказалось, он уже был с полицейским. Около пяти часов мы спохватились, что нет Виталика, написали, но никто не отвечает. К нам полиция пришла приблизительно в 9:00-9:30. Когда с рецепции позвонили и сказали, что пришла полиция, все девочки прибежали в один номер. Две девочки умудрились уехать из этого отеля на такси в аэропорт в надежде на то, что они улетят. Мы уже общались с полицейскими... Нам сказали, что их никто не задерживал, а Виталик жив и здоров, приехал вместе с полицейским. Тогда мы позвонили двоим девочкам, чтобы они приехали обратно", – рассказывает модель.

Изначально, по ее словам, в компании было 25 девушек, но после фотосессии половина из них уехала. Остались те 12, которые потом и сидели в тюрьме.

По словам Натальи, ню-снимок, который все увидели в интернете, скорее всего, сделал не профессиональный фотограф, а еще один организатор фотосессии – Алексей Концов. 

"Конкретно этот снимок, который гулял по Сети, делал не фотограф – он был намного четче. Тем более, он уехал с фотоаппаратом, он никак не мог выложить фото в Сеть в самолете. Это уже было, когда позабирали телефоны у всех. Скорее всего, этот снимок нашли в телефоне у Алексея Концова. Это он снимал. Он на ажиотаже это сделал. Собственно, так эта фотография и попала в Сеть", – рассказывает "Стране" Наталья.
 
И задержанные украинки, и Виталий Гречин с Алексеем Концовым сидели в одном СИЗО, но в разных камерах. Девушки провели в СИЗО восемь суток, Виталия и Алексея продержали дольше. К тому же Виталий Гречин заболел коронавирусом и лежал в отдельной комнате.

"Он не мог оттуда выйти, но смог купить себе телефон. Он со всеми общался, и все было в порядке. Было понятно, что нас отпустили и его собираются отпустить. Но по итогу Виталика продержали там около месяца", – рассказывает Наталья Чуприна.
 
Она уточняет, что после поездки в Дубай перестала общаться с Виталием Гречиным.
 
"Мы долго не общались с Виталиком. Сначала я приехала в Киев, меня стрессово накрыло, я начала бояться передвигаться по городу, на следующий день уехала домой. Меня сейчас Виталик осуждает за то, что я давала интервью, потому что он всем говорил не разглашать информацию, а я рассказала. Но эту информацию, по сути, и так знают. Единственное, что я дополнила – сказала, что предложение о фотографии поступило от Алексея Концова. И Виталик перестал со мной общаться. Он не лично мне об этом сообщил – мне рассказала подруга. Ну и ладно", – говорит модель.
 
При этом Наталья признала, что саму поездку организовывали и оплачивали Виталий Гречин и Алексей Концов. А Гречин уже по возвращении девушек на родину компенсировал им расходы и моральный ущерб. "Компенсировал Виталий, скидывал деньги на первое время", – уточнила девушка.
 
О том, что Наталья Чуприна была на том "голом" снимке, знали только друзья и родители. Но, по словам Натальи, родные отнеслись к ее поступку с пониманием.

"Меня видно только на одной фотографии, можно узнать по татуировке. А родители просто хотели, чтобы я побыстрее приехала домой. Они знали, что я туда поехала, я с ними созванивалась, списывалась. Переживали за меня", – сообщает девушка.

Теперь же Наталья говорит о Дубае спокойно. Утверждает, что не жалеет о той поездке и даже о том, что попала в тюрьму. 

"Нет, я не жалею. Я увидела Дубай. Да, на меня много грязи полилось, это было ожидаемо. Я знаю, что ничего плохого не сделала. Я понимаю, что меня это тоже особо не красит, но как сделала, так сделала", – отмечает модель.

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Сегодня, 09:4982
СБУ взяла в Киеве главаря иностранной банды фальшивомонетчиков
СБУ взяла в Киеве главаря иностранной банды фальшивомонетчиков
В Киеве сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой задержали главаря хорошо законспирированной банды фальшивомонетчиков.
Сегодня, 09:4673
Когда человек в Украине считается полностью вакцинированным сообщили в МОЗ
Когда человек в Украине считается полностью вакцинированным сообщили в МОЗ
На фоне роста темпов вакцинации в Украине за сутки в несколько раз, чиновники министерства здравоохранения Украины объяснили, когда человек может считается полностью вакцинированным от коронавируса COVID-19. 
Сегодня, 09:4280
Участница скандальной ню-фотосессии в Дубае заявила об изнасиловании. Ее обвинили в вымогательстве
Участница скандальной ню-фотосессии в Дубае заявила об изнасиловании. Ее обвинили в вымогательстве
Одну из участниц скандальной ню-фотоссесии в на балконе отеля в Дубае, модель Наталью Чуприну изнасиловали после возвращения в Украину.
Сегодня, 09:3594
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