Когда человек в Украине считается полностью вакцинированным сообщили в МОЗ

На фоне роста темпов вакцинации в Украине за сутки в несколько раз, чиновники министерства здравоохранения Украины объяснили, когда человек может считается полностью вакцинированным от коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Полностью привитыми считаются лица, у которых прошло две недели со дня получения ВТОРОЙ дозы вакцины против коронавируса.
"В общем, человек считается полностью иммунизированных от COVID-19, когда прошло 2 недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.
Если с момента получения второй прививки не прошло две недели, то человек не считается полностью иммунизированным.
"Если вы вакцинировались лишь одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло 2 недели - вы не считаетесь полностью иммунизированным и еще не имеете эффективной защиты от болезни", - говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что если вакцинированный человек, принимает лекарства, подавляющие иммунитет, он также не может быть полностью защищен от коронавируса.
"Даже после вакцинации вам нужно придерживаться противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.