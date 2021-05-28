СБУ взяла в Киеве главаря иностранной банды фальшивомонетчиков

В Киеве сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой задержали главаря хорошо законспирированной банды фальшивомонетчиков.

Дельцы несколько лет печатали фальшивые деньги и сбывали поддельную валюту на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-группа спецслужбы в сети.

"По предварительным данным следствия, в состав группы входило четверо выходцев из стран Ближнего Востока. Они изготавливали стодолларовые купюры, банкноты по 100 и 200 евро и купюры в 200 гривен. Подделки печатали на качественной бумаге с имитацией некоторых элементов защиты, и даже искусственно "старили" деньги.

Готовые фальшивки злоумышленники сбывали по всем регионам Украины за 30% от их номинальной стоимости, скрывая в посылках. "Клиентская база" участников группировки состояла как из иностранцев, так и со соотечественников.

Во время обыска в квартире одного из участников группировки правоохранители обнаружили клише, оборудование для изготовления подделок и деньги, полученные от сбыта фальшивок", - рассказали в СБУ.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других членов группировки. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.