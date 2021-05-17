Беременная девушка, которую решил сжечь ревнивый сожитель умерла в Кривом Роге

Беременная женщина, которую в ссоре поджег сожитель, умерла в больнице Кривого Рога.

За ее жизнь медики боролись почти неделю, но ожоги были слишком тяжелыми.

Ранее 21-летнюю пострадавшую доставили в реанимацию из собственного дома.

По данным следствия, ее 17-летний сожитель во время ссоры из-за ревности облил ее горючей смесью и поджег. Сразу после этого он попросил соседку вызвать скорую и убежал. Его через час задержала полиция. Во время обыска у него дома нашли еще и оружие. Задержанного доставили в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения.