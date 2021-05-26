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События Сегодня, 13:35339
Повысить пенсионный возраст для украинцев предлагают "Слуги народа"

"Слуги народа" предлагают повысить пенсионный возраст для украинцев.

Нардепы внесли в Раду законопроект, в соответствии с которым пенсионный возраст до 2035 года увеличится на один год. 

Об этом свидетельствует документ, обнародованный на сайте парламента. 

Нардепы от "Слуги народа", выступившие авторами законопроекта №5566 предлагают, чтобы с 1 января 2023 года пенсионный возраст в Украине повышался на один месяц в год, тогда к 2035 году он увеличится на 12 месяцев - до 61 года.

Также документ предлагает уменьшить пенсионный возраст на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шестилетнего возраста. Уменьшение пенсионного возраста для женщин планируют применять за каждого ребенка, при этом он не может быть снижен более чем на три года.

"Необходимость принятия указанного законопроекта обоснована как нормами международного права, в том числе и аналитикой законодательства стран членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Азии, так и содействием экономическому, социальному и административному развитию общественных отношений в сфере пенсионного обеспечения", - сообщается в пояснительной записке к проекту закона

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