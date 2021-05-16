Церковь за 240 тысяч гривен продала "Укрпочта"

Здание церкви в Кировоградской области, которое долгое время использовалось в качестве отделения "Укрпочты", продано Украинской православной церкви на аукционе.

Об этом в своем Facebook сообщил глава госкомпании Игорь Смелянский.

"Казалось бы, после чудесного воскрешения пчел, самое время было подумать уже о собственной церкви. Но нет. Мы действуем не стандартно (...) И сегодня апогей этого действия - Укрпошта продала церковь. А если серьезно – то, думаю, сделали доброе дело. Продали здание церкви, которое годами использовалось в Кировоградской области, как отделение Укрпошты", - написал Смелянский.

По его словам, здание церкви УПЦ выкупила на открытом аукционе Prozorro за 237 тысяч гривен и теперь оно будет использоваться по назначению.

"А мы, соответственно, пустим полученные за него средства на богоугодное дело улучшения состояния инфраструктуры Укрпошты", - добавил Смелянский.